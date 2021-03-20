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Акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" проходит в Пружанском районе

20.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень.

Митинг-реквием в память о погибших

В Пружанском районе сегодня вспоминают мирных жителей, которые погибли от рук фашизма. 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. Митинг-реквием прошел у монумента, который символизирует память обо всех уничтоженных населенных пунктах. Памятник в Пружанах установили в 2005 году. Он сделан в виде догорающего пламени. Во время митинга зачитывали воспоминания выживших. Так, в январе 1944 года была сожжена деревня Байки. В огне погибли все 957 местных жителей, включая детей. Среди участников митинга узница концлагеря София Карпей. Младшего брата женщины фашисты замучили голодом.

София Карпей, бывшая узница концлагеря: "В ушах эти слова, как он просил есть. Понимаете, это боль! Молюсь Богу, чтобы больше такое не случилось не только в нашей стране, на всей планете. Чтобы дети, наши правнуки не узнали того, что пришлось пережить в моем детстве!"

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Когда погибают деревни, стираются с земли и уходят в прошлое, это действительно боль. И память, которую мы должны нести и передавать нашим детям, внукам, чтобы они знали, как было тяжело и что такое война, фашизм. Это не то, что должно быть в нашей стране".

Если мы будем помнить прошлое, мы сможем правильно воспитывать современное поколение. Потому что это урок, который нам дало прошлое.

 
 
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В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам...
 
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