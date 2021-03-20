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На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень опасности

21.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На воскресенье, 21 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Синоптики предупреждают, что порывы ветра до 15−20 метров в секунду возможны 21 марта в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве. В целом же в течение дня ожидается юго-западный ветер, 5−10 м/с.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, а также кратковременные осадки днем (кроме Гомеля).

Температура воздуха ожидается в пределах −1…+3°C.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На воскресенье, 21 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
 
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