На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На воскресенье, 21 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Синоптики предупреждают, что порывы ветра до 15−20 метров в секунду возможны 21 марта в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве. В целом же в течение дня ожидается юго-западный ветер, 5−10 м/с.

На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, а также кратковременные осадки днем (кроме Гомеля).

Температура воздуха ожидается в пределах −1…+3°C.