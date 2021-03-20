|
На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень опасности
21.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На воскресенье, 21 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Об этом
Синоптики предупреждают, что порывы ветра до 15−20 метров в секунду возможны 21 марта в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве. В целом же в течение дня ожидается юго-западный ветер, 5−10 м/с.
На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, а также кратковременные осадки днем (кроме Гомеля).
Температура воздуха ожидается в пределах −1…+3°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На воскресенье, 21 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)