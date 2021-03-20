Многодетному отцу дали 10 суток за БЧБ-флаг в окне. Правозащитники сообщают про нестыковки в протоколе

Источник материала: Tut.by

Отцу пятерых детей Сергею Ганкевичу суд Минского района 19 марта дал 10 суток за БЧБ-флаг в окне частного дома. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». По информации правозащитников, в то время, когда, по словам свидетеля, в окне появился флаг, ни Сергея, ни его жены дома не было, а только десятилетний ребенок.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Семья Сергея Ганкевича и Ольги Золотарь живет в Ждановичах под Минском. Как сообщает «Весна», утром 18 марта к ним приехали силовики и провели в доме обыск. Сергей в это время был на работе, дома находились Ольга и их десятилетняя дочка. Ольгу забрали, ребенок, которого она должна была отвезти на занятие по цимбалам, остался дома.

Как сообщают правозащитники, домой с работы Сергей вернулся около 14.30. В в протоколе по ст. 24.23 КоАП, о котором он узнал около 23.00, когда его вызвали в РОВД, было написано, что Сергей в 13.50 вывесил в окне бело-красно-белый флаг и провел таким образом пикет.

На следующий день, 19 марта, его судили в суде Минского района. Дело Сергея Ганкевича рассматривала судья Екатерина Новикова.

Правозащитники рассказывают, что в материалах дела имеются фотографии, на которых видно, что на окне первого этажа дома Ганкевича висит бело-красно-белый флаг. Мужчина пояснил суду, что никакого флага у него дома не было, а тем более он не мог висеть на окне. Он высказал предположение, что туда его поместили сами сотрудники, чтобы иметь основания для его задержания.

«Весна» обращает внимание на некоторые нестыковки в протоколе. К примеру, там написано, что семья живет в доме № 58. Но на самом деле номер дома — 56. Также Сергей обратил внимание суда на то, что фото окна с флагом сделаны со двора, а не с улицы, поскольку дом огорожен двухметровым забором и с дороги окна первого этажа просто не видны.

На суде также допросили мать Ольги Янину Золотарь (мы пытались с ней поговорить и узнать подробности истории, однако она отказалась общаться. — Прим. ред.). Она сказала, что Сергей категорически запрещал держать дома бело-красно-белый флаг и говорил, что он аполитичен, поскольку ему нужно кормить пятерых детей.

Милиционер-свидетель, который составлял протокол на Сергея, на суде объяснил, что неправильный номер дома в протоколе — это только техническая ошибка.

Правозащитники передают отрывок допроса свидетеля-милиционера.

— Вы можете указать, что именно Сергей разместил флаг на окне?

— Нет.

— Что произошло с флагом, где он?

— Сотрудники ГУБОПиК забрали.

— Разрешение на фотографирование в доме давали?

— Нет.

— Флаг с улицы виден?

— Забор выше меня (2,2 метра), но я могу подпрыгнуть, чтобы увидеть окно первого этажа.

В итоге Сергей Ганкевич получил 10 суток административного ареста. Его жену Ольгу, по информации правозащитников, до сих пор не отпустили на свободу. На основании какой статьи, неизвестно.

Ольга Золотарь была одной из наблюдательниц на выборах 2020 года. Следить за подсчетом голосов в Ждановичах ее, как и многих других независимых наблюдателей, не допустили.

В конце января этого года многодетную мать уже задерживали за то, что она якобы пришла отмывать закрашенное на днях изображение Павла Латушко на стене электрощитовой.