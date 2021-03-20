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Многодетному отцу дали 10 суток за БЧБ-флаг в окне. Правозащитники сообщают про нестыковки в протоколе
21.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отцу пятерых детей Сергею Ганкевичу суд Минского района 19 марта дал 10 суток за БЧБ-флаг в окне частного дома. Об этом
Семья Сергея Ганкевича и Ольги Золотарь живет в Ждановичах под Минском. Как сообщает «Весна», утром 18 марта к ним приехали силовики и провели в доме обыск. Сергей в это время был на работе, дома находились Ольга и их десятилетняя дочка. Ольгу забрали, ребенок, которого она должна была отвезти на занятие по цимбалам, остался дома.
Как сообщают правозащитники, домой с работы Сергей вернулся около 14.30. В в протоколе по ст. 24.23 КоАП, о котором он узнал около 23.00, когда его вызвали в РОВД, было написано, что Сергей в 13.50 вывесил в окне бело-красно-белый флаг и провел таким образом пикет.
На следующий день, 19 марта, его судили в суде Минского района. Дело Сергея Ганкевича рассматривала судья Екатерина Новикова.
Правозащитники рассказывают, что в материалах дела имеются фотографии, на которых видно, что на окне первого этажа дома Ганкевича висит бело-красно-белый флаг. Мужчина пояснил суду, что никакого флага у него дома не было, а тем более он не мог висеть на окне. Он высказал предположение, что туда его поместили сами сотрудники, чтобы иметь основания для его задержания.
«Весна» обращает внимание на некоторые нестыковки в протоколе. К примеру, там написано, что семья живет в доме № 58. Но на самом деле номер дома — 56. Также Сергей обратил внимание суда на то, что фото окна с флагом сделаны со двора, а не с улицы, поскольку дом огорожен двухметровым забором и с дороги окна первого этажа просто не видны.
На суде также допросили мать Ольги Янину Золотарь (мы пытались с ней поговорить и узнать подробности истории, однако она отказалась общаться. — Прим. ред.). Она сказала, что Сергей категорически запрещал держать дома бело-красно-белый флаг и говорил, что он аполитичен, поскольку ему нужно кормить пятерых детей.
Милиционер-свидетель, который составлял протокол на Сергея, на суде объяснил, что неправильный номер дома в протоколе — это только техническая ошибка.
Правозащитники передают отрывок допроса свидетеля-милиционера.
— Вы можете указать, что именно Сергей разместил флаг на окне?
— Нет.
— Что произошло с флагом, где он?
— Сотрудники ГУБОПиК забрали.
— Разрешение на фотографирование в доме давали?
— Нет.
— Флаг с улицы виден?
— Забор выше меня (2,2 метра), но я могу подпрыгнуть, чтобы увидеть окно первого этажа.
В итоге Сергей Ганкевич
Ольга Золотарь была одной из наблюдательниц на выборах 2020 года. Следить за подсчетом голосов в Ждановичах ее, как и многих других независимых наблюдателей, не допустили.
В конце января этого года многодетную мать уже
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Многодетному отцу дали 10 суток за БЧБ-флаг в окне. Правозащитники сообщают про нестыковки в протоколе
Отцу пятерых детей Сергею Ганкевичу суд Минского района 19 марта дал 10 суток за БЧБ-флаг в окне частного дома. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный...
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