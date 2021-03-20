Предложения по изменению Основного закона сформулируют через диалог

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Правильные изменения с учетом запросов народа и времени только во благо государству. И это касается и главного закона страны. Работа по изменению Конституции уже началась. Вера, национальность и язык должны остаться незыблемыми приоритетами. Предложения аккумулирует и формирует специальная комиссия, в ее состав вошли 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Все они - заслуженные люди разных поколений с активной гражданской позицией. Их инициативы будут представлены к 1 августа. Затем последует широкое общественное обсуждение и вынесение корректировок на республиканский референдум. Среди тех, кто станет соавтором Основного закона страны, и ректор Белорусской государственной Академии музыки, профессор, председатель совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова.



Нина Можейко, корреспондент: "Екатерина Николаевна, Вам и Вашим коллегам по Конституционной комиссии сейчас предстоит очень серьезная работа. Расскажите, пожалуйста, все-таки в каких изменениях, на Ваш взгляд, нуждается Конституция сегодня?"



Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, член Конституционной комиссии: "Если мы говорим о белорусской Конституции в период, когда в мире торжествует глобализация, когда в мире идут мощные интеграционные процессы, в ряде случаев кажется, что все становятся похожими друг на друга в требовании единых прав, в требовании единых свобод, единых подходов к семье, браку, языку и вере. Наша Конституция сегодня закрепляет очень важную вещь, присущую этой стране, - толерантность".



Вера, национальность, язык - незыблемые ценности Конституции



Екатерина Дулова: "Эта страна территориально закрепила добрые взаимоотношения культур, народов, их традиции. Вот с этой точки зрения я не уверена, что мы исчерпали тот ресурс, который заложен в нашем законе. Поэтому я сегодня не столько бы говорила о каких-то принципиальных новеллах, скорее всего, мы будем говорить о том, что нам еще предстоит реализовать, исходя из того, знают ли граждане вообще, сколь богата и каким потенциалом обладает наша Конституция".



Нина Можейко: "Инструментарий, который Вы будете использовать при подготовке и формулировании этих предложений, на кого и на что Вы будете ориентироваться?"



Предложения по изменению Основного закона сформулируют через диалог



Екатерина Дулова: "Я настроена на то, чтобы разговаривать, слушать своих коллег, деятелей культуры и искусства, слушать молодежь. Я уже веду диалоги со студентами. Я их назвала "Диалоги о культуре" в таком очень широком понимании, начиная от культуры мышления, заканчивая культурой речи, культурой и политикой. Люди обладают очень слабой политической культурой, они просто не знают, чем отличается Конституция от закона. И когда пытаются демонстрировать и настаивать на чем-то, показывая Конституцию, ты пойми, что это скорее очень широкое толкование твоего взаимоотношения с государством. Все остальное определяется целым рядом законов. Умей читать эти статьи, это не правило, это фундаментальная система отношений, поэтому вот здесь, мне кажется, у меня будет даже такая функция просветительская. Быть в обществе и быть свободным от него невозможно. Я, может быть, говорю банальные вещи, но они таковы".



Нина Можейко: "Чего лично Вы ждете от изменений в Основной закон?"



Вызовы современности, связанные с глобализацией, должны найти отражение в новой редакции Конституции



Екатерина Дулова: "Каждый из нас живет замечательными надеждами на лучшее. Вообще человеку это свойственно, и я убеждена в том, что сегодня идет процесс созидательный. Конституция РБ - это серьезнейший документ и он отнюдь не слаб, как пытаются преподнести многие, он очень компактный, но там каждое слово, как золотое. Поэтому он сегодня просто приобретет новое дыхание, новые краски. Прежде всего, я жду от него, что туда войдет вещи, связанные с современной глобальной действительностью.



Я говорю о цифровизации общества и об IT-технологиях. То, на что обратил внимание и Президент Республики Беларусь. А что происходит в этой среде применительно к культуре общения, культуре в целом? То есть вторгаются в личную жизнь, не слушают, потому что интернет в ряде случаев не дает диалога. Он разговаривает с тобой, как телеграм-канал - по принципу вброса информации. Должна ли быть за это ответственность? Уменьшает или что-то прибавляет в нашей жизни, в том числе и в сфере охраны личности? Вот сфера, которая абсолютно нова, о которой мы будем говорить и которую диктует время".