"Женщина года - 2020": в Минске наградили финалисток республиканского конкурса

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Сегодня сложно представить сферу нашей жизни, где не была задействована прекрасная половина человечества. В Минске наградили финалисток республиканского конкурса "Женщина года - 2020", который вот уже в тринадцатый раз проводит Белорусский союз женщин. Среди участниц прекрасные дамы - руководители тысячных коллективов и женщины-мамы. О доброте, красоте и успехе репортаж Елены Бормотовой.



Концентрация ума, очарования и утонченности. Сотни женщин со всех регионов страны. Руководители коллективов, педагоги, медики и производственники. Здесь они не на службе, поэтому все должности и звания остались за рабочими дверями.



Многие из них не привыкли к фотовспышкам и телекамерам. Скованы при большом количестве народа. Вот на своем рабочем месте они чувствуют себя уверенно.



Торжество женской магии



Каждая из финалисток конкурса, будь то прокурор или механизатор, прежде всего женщина. Она незаменима и неповторима для родных людей. И крайне редко ей удается посвятить целый день себе. Ведь это роскошь, которую мама позволить не может.



Каждая из женщин-финалисток для кого-то уже самая-самая и лучшая из лучших. Она заботливая мама, любящая жена, внимательная подруга и успешный руководитель. Она умело балансирует между домашними заботами и производственными задачами.

Они грамотно распределяют личное время и умеют радоваться мелочам, из которых ежедневно, словно мозаику, складывают элементы своего личного счастья.

Новые номинации конкурса "Женщина года"

Лучший день для финала женского конкурса и придумать сложно. Ведь сегодня весь мир отмечает День счастья. Есть и такой в международном календаре праздников. Белорусский союз женщин 13 раз проводит конкурс "Женщина года". 2020 год был непростой. Многих он проверил на прочность. Реалии отразились и на номинациях женского состязания. Впервые награждают тех, кто сердце отдал людям.



Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "Это номинация, в которой из семи номинанток пять - это наши медицинские работники, которые приняли на себя достаточно серьезный удар в прошлом году и достойно выстояли. В лице этих номинанток хочется поблагодарить всех женщин-медиков, которые до сих пор продолжают исполнять свой долг".



Президиум Белорусского союза женщин ввел еще одну номинацию. Она станет ежегодной: "Женщина-легенда".



Сила белорусской женщины

365 человек прошли состязания на различных этапах. Это рекорд за все время проведения конкурса. В финале 47 женщин. Все - победительницы.