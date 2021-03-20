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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновления в Кодексе об административных правонарушениях вступили в силу с 1 марта Пока одни сохраняют и приумножают благосостояние своей страны, другие пытаются раскачать обстановку. Одни из зачинщиков безосновательных бунтов -...

Пока одни сохраняют и приумножают благосостояние своей страны, другие пытаются раскачать обстановку. Одни из зачинщиков безосновательных бунтов - телеграм-каналы. Но закон на страже мира и порядка. Обновления в Кодексе об административных правонарушениях вступили в силу с 1 марта. О том, кого коснутся изменения, как увеличились размеры штрафов и не только, расскажет(видео).