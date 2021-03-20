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Обновления в Кодексе об административных правонарушениях вступили в силу с 1 марта
21.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока одни сохраняют и приумножают благосостояние своей страны, другие пытаются раскачать обстановку. Одни из зачинщиков безосновательных бунтов - телеграм-каналы. Но закон на страже мира и порядка. Обновления в Кодексе об административных правонарушениях вступили в силу с 1 марта. О том, кого коснутся изменения, как увеличились размеры штрафов и не только, расскажет Мария Петрашко (видео).
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Пока одни сохраняют и приумножают благосостояние своей страны, другие пытаются раскачать обстановку. Одни из зачинщиков безосновательных бунтов -...
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