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В Витебске у мужчины украли сумку с деньгами. Они лежали в книге, но вор не знал и выбросил ее
21.03.2021 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске у мужчины украли сумку с вещами и деньгами. Купюры лежали в книге. Но вор, не проверив ее, выбросил. Подробности истории
51-летний житель Витебска вернулся с заработков. Перед тем как пойти домой, решил посидеть в питейном заведении.
Из поездки мужчина вез две сумки. В одной из них находились вещи и деньги — 1200 рублей. Купюры лежали в книге. Уходя из кафетерия, мужчина забыл именно эту сумку.
Сумка оставалась без присмотра недолго — ее забрал сосед по застолью, 56-летний безработный. Задержали его уже в другом районе Витебска — в квартире, где собираются асоциальные люди.
Вещи из сумки не пропали, а книги с деньгами не оказалось. Злоумышленник заявил, что он ее не проверив выбросил по дороге.
Возбуждено уголовное дело.
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Из поездки мужчина вез две сумки. В одной из них находились вещи и деньги - 1200 рублей. Купюры лежали в книге. Уходя из кафетерия, мужчина забыл именно эту сумку.
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