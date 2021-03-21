В Витебске у мужчины украли сумку с деньгами. Они лежали в книге, но вор не знал и выбросил ее

Источник материала: Tut.by

В Витебске у мужчины украли сумку с вещами и деньгами. Купюры лежали в книге. Но вор, не проверив ее, выбросил. Подробности истории сообщает милиция региона.



Фото: Rachel Forrez, unsplash.com

51-летний житель Витебска вернулся с заработков. Перед тем как пойти домой, решил посидеть в питейном заведении.

Из поездки мужчина вез две сумки. В одной из них находились вещи и деньги — 1200 рублей. Купюры лежали в книге. Уходя из кафетерия, мужчина забыл именно эту сумку.

Сумка оставалась без присмотра недолго — ее забрал сосед по застолью, 56-летний безработный. Задержали его уже в другом районе Витебска — в квартире, где собираются асоциальные люди.

Вещи из сумки не пропали, а книги с деньгами не оказалось. Злоумышленник заявил, что он ее не проверив выбросил по дороге.

Возбуждено уголовное дело.