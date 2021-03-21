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Мировой рейтинг счастья: белорусы не стали несчастнее за прошедший год
21.03.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ежегодном
По сравнению с рейтингом прошлого года мы не стали ни счастливее, ни несчастнее — остались на 75-м месте. Тогда, напомним, это был рекорд: страна в рейтинге счастья
Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия. В первой пятерке также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды.
Наши ближайшие соседи расположились, в основном, гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 34-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов — россияне (76-е место), Украинцы оказались только на 110-м месте.
Самым несчастным стал Афганистан (149-ый), за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.
При этом, как отмечают исследователи, мир в целом стал более несчастлив: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты связывают с последствиями пандемии.
Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.
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Наши ближайшие соседи расположились, в основном, гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 34-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов - россияне (76-е место),...
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