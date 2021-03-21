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Мировой рейтинг счастья: белорусы не стали несчастнее за прошедший год

21.03.2021 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ежегодном рейтинге World Happiness Report 2021 Беларусь заняла 75-е место, как и годом ранее.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По сравнению с рейтингом прошлого года мы не стали ни счастливее, ни несчастнее — остались на 75-м месте. Тогда, напомним, это был рекорд: страна в рейтинге счастья поднялась сразу на 6 пунктов — с 81-го на 75 место. Ранее шесть лет подряд мы только теряли позиции и опустились с 59-го места на 81-е.

Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия. В первой пятерке также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды.

Наши ближайшие соседи расположились, в основном, гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 34-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов — россияне (76-е место), Украинцы оказались только на 110-м месте.

Самым несчастным стал Афганистан (149-ый), за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

При этом, как отмечают исследователи, мир в целом стал более несчастлив: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты связывают с последствиями пандемии.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.

 
 
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Наши ближайшие соседи расположились, в основном, гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 34-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов - россияне (76-е место),...
 
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