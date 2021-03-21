Мировой рейтинг счастья: Беларусь осталась на прежнем месте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Белорусы не стали несчастнее за 2020 год, следует из Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report), который с 2012 года ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.

В рейтинге-2021 Беларусь заняла 75-е место, как и годом ранее (индекс счастья составил 5,53 пункта из 10 – Sputnik). В 2020-м, напомним, республика по итогам 2019-го поднялась с 81-й на 75-ю позицию. Самая высокая строчка, на которой находилась когда-либо Беларусь, – 59-я.

Четвертый год подряд самой счастливой признана Финляндия. В первую десятку также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

Соседями Беларуси по рейтингу оказались Северный Кипр (он на 74-й строчке) и Россия (76-я). Что касается других соседних стран, то Литва расположилась на 38-м месте, Польша – на 34-м, Латвия – на 51-м, Украина – на 110-м.

Самым несчастным государством оказался Афганистан – 149-е место. Индекс счастья у афганцев - всего 2,52 пункта.

Исследователи отмечают, что в целом жители планеты стали менее счастливыми: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты склонны отнести к последствиям пандемии.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитываются уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень коррупции, наличие гражданских свобод и другие показатели.