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«Могилевские Мальдивы». Речка Дубровенка окрасилась в необычно яркий цвет

21.03.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Речка Дубровенка в Могилеве окрасилась в ярко-голубой цвет. Очевидцы разместили видео и фотографии в Могилев real во «ВКонтакте». На видео, которое выложили в Сеть местные жители, видно, что в одном из ручьев, который впадает в больший водоем, есть какая-то примесь яркого ультрамаринового цвета.


Фото: vk.com/my.mogilev

Обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы, водорослей, сообщает «Могилев онлайн». Однако сейчас водоем окрасился в неестественно яркий цвет.

Пользователи в соцсетях шутят, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы говорят, что прямо из-под земли течет «тархун».


Фото: vk.com/my.mogilev

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы, водорослей. Однако сейчас водоем окрасился в неестественно яркий цвет.
 
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