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«Могилевские Мальдивы». Речка Дубровенка окрасилась в необычно яркий цвет
21.03.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Речка Дубровенка в Могилеве окрасилась в ярко-голубой цвет. Очевидцы
Обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы, водорослей,
Пользователи в соцсетях шутят, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы говорят, что прямо из-под земли течет «тархун».
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Обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы, водорослей. Однако сейчас водоем окрасился в неестественно яркий цвет.
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