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В одном из столичных подъездов развесили фотографии политзаключенных. Не всем это понравилось
21.03.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одном из столичных подъездов в Заводском районе развесили портреты политзаключенных. Об этом
В подъезде одного из домов Заводского района кто-то развесил портреты политзаключенных белорусов с описанием истории их заключения.
Это понравилось не всем: на портретах кто-то оставил надпись «Прекратите портить подъезд». В ответ появилось новое объявление о том, почему люди так не возмущаются по поводу «разбросанных по подъезду окурков и оплеванных стен». Судя по обращениям к соседям, портреты с политзаключенным расклеил местный житель дома на своем этаже.
На сегодня, по
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В одном из столичных подъездов в Заводском районе развесили портреты политзаключенных. Об это сообщает телеграм-канал «Могилевская Драйв 97».
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