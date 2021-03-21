В одном из столичных подъездов развесили фотографии политзаключенных. Не всем это понравилось

Источник материала: Tut.by

В одном из столичных подъездов в Заводском районе развесили портреты политзаключенных. Об этом сообщает телеграм-канал «Могилевская Драйв 97».





В подъезде одного из домов Заводского района кто-то развесил портреты политзаключенных белорусов с описанием истории их заключения.

Это понравилось не всем: на портретах кто-то оставил надпись «Прекратите портить подъезд». В ответ появилось новое объявление о том, почему люди так не возмущаются по поводу «разбросанных по подъезду окурков и оплеванных стен». Судя по обращениям к соседям, портреты с политзаключенным расклеил местный житель дома на своем этаже.

















На сегодня, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в Беларуси 288 политических заключенных.