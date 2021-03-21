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Полмиллиона цветов и шесть тысяч деревьев и кустарников высадят в этом сезоне в Гродно

21.03.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно, как только станет теплее, специалисты «Гроднозеленстроя» приступят к высадке первых цветов на городские клумбы. Также в ближайшее время в городе начнут высаживать новые деревья и кустарники, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».


— Ждем со дня на день начала посадки деревьев и кустарников — планируется высадить порядка трех тысяч деревьев и более трех тысяч кустарников. Все зависит от погодных условий, — рассказала мастер предприятия «Гроднозеленстрой» Надежда Суровец.

В теплицах предприятия уже активно готовятся к высадке на городские клумбы первых цветов. Вначале будут высаживать анютины глазки, а потом и все остальные. Появятся в городе, например, сальвия, антигуа оранжевый, бархатцы, петунии, агератум, бегонии, ирезене. И хоть названия знакомы и понятны не всем, но на клумбах их видел каждый гродненец точно. Всего будет высажено около полумиллиона различных растений.


К значимым датам и большим праздникам в городе появятся тематические цветочные композиции.

— Подготовка рассады начинается уже с января, а некоторые растения начинают черенковаться еще в предыдущем сезоне. Работа ведется круглый год. Например, мы постоянно на клумбах заменяем то, что отцвело, — говорит Надежда Суровец.

В новых микрорайонах, правда, пока разработка цветников и клумб не планируется, но каждый может и сам немного побыть ландшафтным дизайнером и посадить у дома какие-нибудь неприхотливые цветы.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, как только станет теплее, специалисты «Гроднозеленстроя» приступят к высадке первых цветов на городские клумбы. А также в ближайшее время в городе начнут...
 
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