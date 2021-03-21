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В Беларуси установили первый памятник грецкому ореху

21.03.2021 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. В белорусском городе Каменец, который расположен возле Беловежской пущи, установили первый в стране памятник грецкому ореху, сообщает kamenec.by.

Памятник находится возле базы МЧС на улице Матросова. Скульптура выполнена в виде кованного трехметрового дерева, с которого свисают плоды ореха. Ее ковали вручную и отливали в кузнице. Изготовление памятники оплатили предприятия-спонсоры, а недостающую сумму взяли из районного бюджета. Общая стоимость "железного ореха" – 12 тысяч рублей. 

Идея увековечить грецкий орех у местных жителей появилась из-за того, что на некоторых подворьях Каменца он растет уже несколько столетий.

© Photo : kamenec.by
Это первый памятник грецкому ореху в Беларуси

Это первый памятник грецкому ореху в Беларуси. В мире их не так много: подобные скульптуры есть в канадском Ванкувере, турецком Камане и селе Волосское Днепропетровской области Украины.

Памятники еде в Беларуси

Один из первых памятников, посвященных продуктам питания, появился в Рогачеве, где производят сгущенное молоко. Огромная банка сгущенки выполнена в античной технике мозаики из разноцветного стекла.

В другом белорусском городе, где производят сгущенку, Глубоком, в 2013 году возвели двухметровый памятник вишне. Все потому, что здесь делают сгущенку со вкусом вишни. Спустя некоторое время на месте, где разместилась скульптура, появилась улица Вишневая.

В Беларуси есть два памятника огурцу: первый в Шклове, второй – в поселке Ольшаны Столинского района. Оба населенных пункта претендуют на звание огуречной столицы республики и каждый год устраивают праздник этого овоща.

Увековечили белорусские скульпторы и яйцо, обернутое в крыло, – памятник красуется перед птицефабрикой в Солигорске. Надпись на памятнике гласит: "Все начинается с яйца".

В еще одном белорусском райцентре – Вилейке – несколько лет назад установили скульптурную композицию из сказки "Репка". В городском сквере расположился не только огромный овощ, но и все герои детского произведения – дедка, бабка, внучка, жучка, кошка и мышка.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги на изготовление скульптуры собрали в основном предприятия-спонсоры, недостающую сумму взяли из районного бюджета.
 
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