Источник материала: БT

Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре". Финал национального отбора на детский и взрослый международные конкурсы провели в культурной столице страны - Борисове - во Дворце культуры. На детском "Славянском базаре в Витебске" нашу страну представит Константин Мазуркевич . Вокалист из Минска, ему 13 лет. Первая конкурсная песня "Падзяка сэрца" получила максимальное количество баллов - 90.



На конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" Беларусь представит Даниил Мышковец

Путевку на конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск 2021" получил 20-летний студент Минского колледжа искусств Даниил Мышковец . Конкуренция у победителя была достойная. Славянские и мировые хиты на национальном отборе представили вокалисты Минска, Жодино, Могилева, Гродненского, Витебского и Брестского регионов. Участникам от 18 до 28 лет, у каждого диплом с музыкальным образованием и десятки пунктов участия в конкурсах. Даниил Мышковец исполнил песню Maybe I, maybe you.



Каждая страна проведет онлайн-отбор на "Славянский базар"



Кто будет конкурировать с нашими представителями, не определено. Каждая страна проведет онлайн-отбор. Список участников объявят в течение двух месяцев. Белорусский отбор - единственный в формате концерта и с глазу на глаз.