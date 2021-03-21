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Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре"
21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре". Финал национального отбора на детский и взрослый международные конкурсы провели в культурной столице страны - Борисове - во Дворце культуры. На детском "Славянском базаре в Витебске" нашу страну представит
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