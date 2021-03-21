Особенности службы участкового

Источник материала: БT

Новые подходы к работе, цели, планы и совершенствование деятельности участковых инспекторов - эти векторы развития на 2021 год обсудили со столичными участковыми инспекторами во время учебно-методического сбора.



Среди основных тем - новый КоАП и ПИКоАП, конкретнее, одна из главных задач - обеспечить соблюдение их норм. О работе инспекторов в новых реалиях в материале Карины Пашковой.



Участковый инспектор в этой квартире гость частый. Неудивительно, апартаменты на контроле в милиции. Регулярные посиделки с горячительными напитками ранее были нормой здесь, сейчас ситуация изменилась. Хозяин и сам не пьет, и шумные застолья не устраивает. Правда, на работу все никак не устроится.



На участке Антона Корнача живет более 4 тысяч человек, почти со всеми инспектор знаком лично. Непростых квартир, признается Антон, 2. Заходит туда почти каждый день. Изменения в законодательстве, конечно, отразились на работе милиции в целом и участковых в частности. Например, шумными соседями теперь будут заниматься милиционеры.



Служба в новых реалиях

Теперь сотрудники милиции могут сами либо привлечь нарушителя к ответственности, либо объявить ему предупреждение. Изменения в законодательстве в некотором смысле, можно сказать, облегчили работу правоохранителей, в частности, речь об ускоренном ведении административного процесса.



Служить на благо граждан



Вообще служба участкового опасна и трудна. Даже потому что работать с людьми всегда непросто. А ведь в их ведении благополучие и спокойствие горожан. Иногда надо и помочь, и научить, преступника опасного задержать. Вот и получается и сыщик, и психолог, и третейский судья в одном лице.