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В санаториях организовано внеочередное оздоровление после COVID-пневмонии

21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси организовано внеочередное оздоровление после перенесенной COVID-пневмонии в санаториях системы Минтруда и социальной защиты. Так, реабилитацией переболевших занимаются 4 здравницы. "Белая вежа" и "Ясельда" в Брестской области, а также "Вяжути" и "Березина" в Минской. Инвалиды восстановление проходят бесплатно, пенсионеры - по льготной цене, как правило, 15-20 % от стоимости в зависимости от дохода и сезона. И те, и другие путевку в здравницы получают вне очереди.

За путевками необходимо обращаться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.

 
 
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В Беларуси организовано внеочередное оздоровление после перенесенной COVID-пневмонии в санаторияхсистемы Минтруда и социальной защиты. Так, реабилитацией...
 
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