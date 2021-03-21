В санаториях организовано внеочередное оздоровление после COVID-пневмонии

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В Беларуси организовано внеочередное оздоровление после перенесенной COVID-пневмонии в санаториях системы Минтруда и социальной защиты. Так, реабилитацией переболевших занимаются 4 здравницы. "Белая вежа" и "Ясельда" в Брестской области, а также "Вяжути" и "Березина" в Минской. Инвалиды восстановление проходят бесплатно, пенсионеры - по льготной цене, как правило, 15-20 % от стоимости в зависимости от дохода и сезона. И те, и другие путевку в здравницы получают вне очереди.



За путевками необходимо обращаться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.