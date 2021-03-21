Мемориальный кабинет митрополита Филарета откроют в Минске

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Сегодня митрополиту Филарету могло бы исполниться 86 лет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси ушел из жизни в январе. О духовном наставнике страны вспоминает каждый приход. Главное богослужение пройдет в минском храме святителя Кирилла Туровского. Там же в церковно-историческом музее откроют мемориальный кабинет митрополита Филарета. Личные вещи, библиотека и книги Патриаршего Экзарха Беларуси теперь в открытом доступе для каждого желающего изучить. Памятное мероприятие пройдет и в Национальном художественном музее. Кроме выступлений церковного хора, презентация личных облачений митрополита и передача в дар музею полесской иконы XIX века.