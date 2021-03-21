|
Мемориальный кабинет митрополита Филарета откроют в Минске
21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня митрополиту Филарету могло бы исполниться 86 лет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси ушел из жизни в январе. О духовном наставнике страны вспоминает каждый приход. Главное богослужение пройдет в минском храме святителя Кирилла Туровского. Там же в церковно-историческом музее откроют мемориальный кабинет митрополита Филарета. Личные вещи, библиотека и книги Патриаршего Экзарха Беларуси теперь в открытом доступе для каждого желающего изучить. Памятное мероприятие пройдет и в Национальном художественном музее. Кроме выступлений церковного хора, презентация личных облачений митрополита и передача в дар музею полесской иконы XIX века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня митрополиту Филарету могло бы исполниться 86 лет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси ушел из жизни в январе. О духовном наставнике страны вспоминает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)