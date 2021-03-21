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В Дзержинском районе задержаны 5 местных жителей с протестной символикой
21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В милицию позвонили очевидцы, рассказав о пикетировании вблизи деревни Войтовка. Прибывшие на место правоохранители нашли у протестующих бело-красно-белую символику. Задержанным от 29 до 45 лет. Сейчас они находятся в изоляторе.
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В милицию позвонили очевидцы, рассказав о пикетировании вблизи деревни Войтовка. Прибывшие на место правоохранители нашли у протестующих бело-красно-белую...
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