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В Дзержинском районе задержаны 5 местных жителей с протестной символикой

21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В милицию позвонили очевидцы, рассказав о пикетировании вблизи деревни Войтовка. Прибывшие на место правоохранители нашли у протестующих бело-красно-белую символику. Задержанным от 29 до 45 лет. Сейчас они находятся в изоляторе.

В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Суд назначил всем пятерым наказание в виде административного ареста.

 
 
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В милицию позвонили очевидцы, рассказав о пикетировании вблизи деревни Войтовка. Прибывшие на место правоохранители нашли у протестующих бело-красно-белую...
 
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