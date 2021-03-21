В Дзержинском районе задержаны 5 местных жителей с протестной символикой

Источник материала: БT

В милицию позвонили очевидцы, рассказав о пикетировании вблизи деревни Войтовка. Прибывшие на место правоохранители нашли у протестующих бело-красно-белую символику. Задержанным от 29 до 45 лет. Сейчас они находятся в изоляторе.



В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Суд назначил всем пятерым наказание в виде административного ареста.