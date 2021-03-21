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Основной закон страны должен эволюционировать вместе с развитием государства

21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около 60 % граждан Беларуси считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества. Однако демократия - это не только мнение большинства, заметила в "Актуальном интервью" член Конституционной комиссии, кандидат юридических наук Елена Семашко. Основной закон страны - это живой организм, который должен эволюционировать вместе с развитием государства. Общество в современной истории столкнулось с новыми вызовами и угрозами. Что будет отражено в Конституции - решит Конституционная комиссия. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны.

Напомним, члены комиссии будут работать над обновлением Конституции до 1 августа. Выработанные предложения представят Президенту для последующего их вынесения на республиканский референдум.
 
 
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Около 60 % граждан Беларуси считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества. Однако демократия - это не только мнение большинства, заметила в...
 
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