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Основной закон страны должен эволюционировать вместе с развитием государства
21.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Около 60 % граждан Беларуси считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества. Однако демократия - это не только мнение большинства, заметила в "Актуальном интервью" член Конституционной комиссии, кандидат юридических наук Елена Семашко. Основной закон страны - это живой организм, который должен эволюционировать вместе с развитием государства. Общество в современной истории столкнулось с новыми вызовами и угрозами. Что будет отражено в Конституции - решит Конституционная комиссия. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны.
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Около 60 % граждан Беларуси считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества. Однако демократия - это не только мнение большинства, заметила в...
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