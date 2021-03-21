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В Светлогорском районе 91-летний пенсионер ушел из дома. Спасатели нашли его через несколько часов в лесу

21.03.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сетлогорском районе из дома ушел 92-летний пенсионер. Нашли его через четыре часа в лесу. Подробности рассказали в МЧС.

Фото: МЧС

Вечером 20 марта в центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по ЧС поступило сообщение, что пенсионер около шести вечера ушел из дома в деревне Страковичи и до сих пор не вернулся.

На поиски пропавшего были направлены работники МЧС и внутренних войск.

Около десяти вечера пенсионера нашли. Спасатели вынесли его на лесную дорогу, после чего передали медицинским работникам.

 
 
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Вечером 20 марта в центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по ЧС поступило сообщение, что пенсионер около шести вечера ушел из дома в деревне...
 
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