В Светлогорском районе 91-летний пенсионер ушел из дома. Спасатели нашли его через несколько часов в лесу

Источник материала: Tut.by

В Сетлогорском районе из дома ушел 92-летний пенсионер. Нашли его через четыре часа в лесу. Подробности рассказали в МЧС.

Фото: МЧС

Вечером 20 марта в центр оперативного управления Светлогорского районного отдела по ЧС поступило сообщение, что пенсионер около шести вечера ушел из дома в деревне Страковичи и до сих пор не вернулся.

На поиски пропавшего были направлены работники МЧС и внутренних войск.

Около десяти вечера пенсионера нашли. Спасатели вынесли его на лесную дорогу, после чего передали медицинским работникам.