Было-стало. Власти оперативно отреагировали на критику в соцсетях дороги в Западном микрорайоне

Источник материала: Tut.by

В 1-м Встречном переулке теперь нет луж и грязи — власти оперативно отреагировали на жалобы местных жителей.





В 1-м Встречном переулке дороги не делают много лет, Гомеле"> сообщали в пятницу подписчики городского паблика «ВГомеле». На фото, которые они прислали в редакцию, — грязь и лужи по щиколотку. Пешком по такому бездорожью можно было пройти лишь в резиновых сапогах.

И вот, хорошая новость. Через пару дней после публикации на улице появились грузовики с гравием.





Теперь дороги в частном секторе заметно преобразились. Не асфальт, но однозначно лучше, чем было.