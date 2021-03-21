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Было-стало. Власти оперативно отреагировали на критику в соцсетях дороги в Западном микрорайоне
21.03.2021 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 1-м Встречном переулке теперь нет луж и грязи — власти оперативно отреагировали на жалобы местных жителей.
В 1-м Встречном переулке дороги не делают много лет, Гомеле">сообщали в пятницу подписчики городского паблика «ВГомеле». На фото, которые они прислали в редакцию, — грязь и лужи по щиколотку. Пешком по такому бездорожью можно было пройти лишь в резиновых сапогах.
И вот, хорошая новость. Через пару дней после публикации на улице появились грузовики с гравием.
Теперь дороги в частном секторе заметно преобразились. Не асфальт, но однозначно лучше, чем было.
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Через пару дней после публикации на улице появились грузовики с гравием.
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