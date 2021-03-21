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Северное сияние в Канаде
21.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавораживающие кадры северного сияния пришли из Канады. Небо переливалось зелеными и розовыми оттенками. Сияние звезд заснял в Вундлендсе настоящий охотник за штормами Джордан Каррутерс. Свечение в небе возникло при взаимодействии атомов и молекул верхних слоев атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра.
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Завораживающие кадры северного сияния пришли из Канады. Небо переливалось зелеными и розовыми оттенками. Сияние звезд заснял в Вундлендсе настоящий охотник за...
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