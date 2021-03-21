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Фотовыставка о достижениях Китая в борьбе с бедностью прошла в Минске

21.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения Китая в борьбе с бедностью" прошла в Минске. На открытии мероприятия с торжественной речью выступили первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков и Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в нашей стране Се Сяоюн. Помимо фото, демонстрирующих хронологию победы Китая над голодом, зрителям предложили посмотреть документальный фильм "Путь борьбы с бедностью".

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ: "Я, во-первых, хочу поблагодарить посольство Китая за приглашение на выставку. Она действительно актуальная, потому что в начале этого года товарищ Си Цзиньпин заявил о том, что в Китае полностью ликвидирована бедность. Это одно из направлений и задач, которые ставила перед собой Коммунистическая партия Китая".

За прошедшие 8 лет почти 99 миллионов малоимущих сельских жителей Китая избавились от нищеты, при этом 832 уезда и 128 тысяч деревень были исключены из списка бедных. На своем примере, ликвидируя нищету в государстве, Китай под руководством Си Цзиньпина, помогает другим развивающимся странам трансформировать свои ресурсы в преимущества для развития.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения Китая в борьбе с бедностью" прошла в Минске. На открытии мероприятия с торжественной речью выступили первый...
 
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