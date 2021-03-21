Источник материала: БT

Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения Китая в борьбе с бедностью" прошла в Минске. На открытии мероприятия с торжественной речью выступили первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков и Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в нашей стране Се Сяоюн. Помимо фото, демонстрирующих хронологию победы Китая над голодом, зрителям предложили посмотреть документальный фильм "Путь борьбы с бедностью".

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ: "Я, во-первых, хочу поблагодарить посольство Китая за приглашение на выставку. Она действительно актуальная, потому что в начале этого года товарищ Си Цзиньпин заявил о том, что в Китае полностью ликвидирована бедность. Это одно из направлений и задач, которые ставила перед собой Коммунистическая партия Китая".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотовыставка о достижениях Китая в борьбе с бедностью прошла в Минске Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения Китая в борьбе с бедностью" прошла в Минске. На открытии мероприятия с торжественной речью выступили первый...

За прошедшие 8 лет почти 99 миллионов малоимущих сельских жителей Китая избавились от нищеты, при этом 832 уезда и 128 тысяч деревень были исключены из списка бедных. На своем примере, ликвидируя нищету в государстве, Китай под руководством Си Цзиньпина, помогает другим развивающимся странам трансформировать свои ресурсы в преимущества для развития.