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Прогноз погоды на 22 марта
21.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с Балтийского моря. 22 марта (понедельник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел и поступление холодной неустойчивой воздушной массы с Балтийского моря. 22 марта (понедельник) на отдельных...
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