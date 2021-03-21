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Ответ властей о задержании пенсионеров в электричке: «Проведение такого чтения нужно согласовать»
21.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пользователи инициативы skarga.help
Напомним, в конце февраля в Минске
Несколько недель назад пользователи инициативы skarga.help отправили обращение местным властям по поводу этой ситуации.
Администрация Московского района ответила: «Чтение книг белорусских читателей законодательством не ограничено.
Вместе с тем, если чтение книг имеет признаки, которые относятся к закону „О массовых мероприятиях“, то проведение такого чтения нужно согласовать в соответствии с законом».
Как распознать эти признаки в ответе не сообщается.
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Пользователи инициативы skarga.help отправили обращение про задержание пенсионерок, которые читали книги белорусских писателей. Вот, что ответили власти.
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