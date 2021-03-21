Ответ властей о задержании пенсионеров в электричке: «Проведение такого чтения нужно согласовать»

Источник материала: Tut.by

Пользователи инициативы skarga.help отправили обращение по поводу задержания пенсионеров, которые читали книги белорусских писателей в электричке. Вот, что ответили власти.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, в конце февраля в Минске задержали пенсионеров, пассажиров электрички, которая ехала в направлении Молодечно. Им предъявили обвинение в участии в несанкционированной акции: пожилые люди читали в поезде книги белорусских писателей, по некоторым данным, у кого-то в руках были и бело-красно-белые флажки. Как рассказывали задержанные, в вагоне находилось около 30 пожилых людей. После задержания пенсионеров отвезли на Окрестина .

Несколько недель назад пользователи инициативы skarga.help отправили обращение местным властям по поводу этой ситуации.





Администрация Московского района ответила: «Чтение книг белорусских читателей законодательством не ограничено.

Вместе с тем, если чтение книг имеет признаки, которые относятся к закону „О массовых мероприятиях“, то проведение такого чтения нужно согласовать в соответствии с законом».

Как распознать эти признаки в ответе не сообщается.