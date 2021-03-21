В Ждановичах мать пятерых детей задержали «за активную протестную деятельность». Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

На задержанную 18 марта 38-летнюю жительницу агрогородка Ждановичи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома в телеграм-канале. Женщина является матерью пятерых детей. В сообщении милиции сказано, что она организовывала протестные акции в поселке.

В милиции заявили, что женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, так называемых «чаепитий», «прогулок», «концертов».

«Неоднократно в Ждановичский отдел милиции и на линию „102“ поступали жалобы местных жителей о том, что участники несанкционированных массовых мероприятий мешают комфорту и отдыху. Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, „акционеры“ убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались „пообщаться“ либо „попить чаю“, однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники „пьют чай“ в окружении протестной символики, которой, к слову, был „украшен“ и двор супругов, а также одно из окон дома», — сказано в сообщении.

По данным милиции, женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, но суд принимал решение о назначении наказания, не связанного с арестом, потому что она с мужем воспитывает пятерых детей.

В милиции сообщили, что 18 марта женщину задержали «за активную протестную деятельность», в отношении нее возбудили уголовное дело. Статью, по которой возбуждено дело, в сообщении не назвали.

«В ходе осмотра в доме обнаружена и изъята протестная символика и носители информации. За проведение пикетирования — вывешивания полотна с незарегистрированной символикой в окне — к административной ответственности привлечен ее супруг, как владелец дома. Дети в настоящее время находятся под присмотром бабушки. Также компетентными органами будет дана оценка выполнению супругами обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в милиции.

Как ранее сообщал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», 18 марта к семье Сергея Ганкевича и Ольги Золотарь, которые живут в Ждановичах, приехали силовики и провели в доме обыск. Сергей в это время был на работе, дома находились Ольга и их десятилетняя дочка. Ольгу забрали.

Мужчину вызвали в РОВД, в протоколе по ст. 24.23 КоАП было написано, что он вывесил в окне бело-красно-белый флаг и провел таким образом пикет. 19 марта его судили в суде Минского района. Мужчина получил 10 суток административного ареста.