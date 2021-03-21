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Т. Янковский о фальсификации истории в Польше
21.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй. По мнению известного политолога Томаша Янковского, такая откровенно ревизионистская политика Варшавы продиктована политической несамостоятельностью и активным влиянием извне.
Томаш Янковский, политолог (Польша): "После 1989 года в Польше никогда не правили польские люди, польские интересы, потому что большинство польских политических элит - это люди, у которых была подготовка в США или в Западной Германии. К сожалению, да, уже в школах некоторые говорят, что это не было освобождение, а просто новая оккупация.
И я, к сожалению, это могу увидеть в нашей политике, что такой есть путь, чтобы поляки думали, что русский - просто враг.
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В Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят...
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