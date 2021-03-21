Т. Янковский о фальсификации истории в Польше

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В Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй. По мнению известного политолога Томаша Янковского, такая откровенно ревизионистская политика Варшавы продиктована политической несамостоятельностью и активным влиянием извне.

Томаш Янковский, политолог (Польша): "После 1989 года в Польше никогда не правили польские люди, польские интересы, потому что большинство польских политических элит - это люди, у которых была подготовка в США или в Западной Германии. К сожалению, да, уже в школах некоторые говорят, что это не было освобождение, а просто новая оккупация.

И я, к сожалению, это могу увидеть в нашей политике, что такой есть путь, чтобы поляки думали, что русский - просто враг.



Конечно, мы не может так говорить, потому что если бы не было Красной Армии в Польше, просто поляков тоже бы не было. Знаете генеральный план "Ост" гитлеровской армии, что они хотели сделать с нашими народами - просто убить всех, чтобы это были германские земли. И я думаю, что если мы не будем помнить историю нашего народа, в будущем тоже хорошо не будет".