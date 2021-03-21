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В Гомельской и Брестской областях ввели ограничения на лов рыбы
21.03.2021 19:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской и Гомельской областях с 20 марта по 18 мая действуют ограничения по способам и орудиям лова рыбы — в связи с началом нереста у большинства видов рыб. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.
В это время рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).
Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным тарифам.
На протяжении всего периода запрета всем жителям региона запрещено пользоваться маломерными судами — для любых целей.
Поэтапно такие же запреты будут введены и в других областях Беларуси.
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Это связано с началом нереста у большинства видов рыб.
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