В Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета

Источник материала: Tut.by

21 марта, в день рождения митрополита Филарета, первого Патриаршего экзарха всея Беларуси, открыли его мемориальный кабинет, сообщается на сайте БПЦ.



Фото: church.by

Сначала митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, совершил заупокойную литию в храме святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии. Торжественная церемония открытия продолжилась в музейном корпусе. Среди почетных гостей были епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак.

— Ранее мы собирались в этот день, чтобы поздравить владыку экзарха с днем рождения. Сегодня мы пришли сюда помолиться об упокоении его души и открыть мемориальный кабинет, где воспроизведена обстановка, в которой трудился почивший. Если охарактеризовать служение владыки Филарета, то уместно вспомнить слова, когда-то сказанные им во время общения со студентами Минской духовной семинарии: «Надо просто активно жить и активно трудиться». Эти слова были словами назидания и наставления подрастающему поколению, будущему поколению священнослужителей. Вместе с тем это был и принцип жизни почившего экзарха, — сказал глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.

В открывшейся экспозиции — личные вещи и награды, ранее переданные музею самим митрополитом Филаретом, книги отзывов с записями, оставленные ему почетными гостями, рукописные документы, облачения, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции архипастыря, а также одна из любимых икон владыки экзарха — образ святого Филарета Милостивого из домового храма в честь Собора Белорусских святых при Минском епархиальном управлении.

Экспозиция находится на базе Церковно-исторического музея БПЦ в Минске по адресу: ул. Зыбицкая, 27. Церковно-исторический музей БПЦ создан в 2013 году. В нем три зала, собранные экспонаты рассказывают об истории православной церкви в Беларуси. При открытии музея была создана и экспозиция, посвященная митрополиту Филарету. Ее реконструкцию начали в 2020 году, экспозиция пополнилась столом и креслом, за которыми работал владыка в своих покоях, а также мебелью из его рабочего кабинета.