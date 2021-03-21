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Где и когда нельзя будет рыбачить на Немане в окрестностях Гродно из-за нереста
21.03.2021 20:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 апреля начинается запрет на рыболовство, который продлится до 30 мая. Об этом со ссылкой на Гродненскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира сообщает «Вечерний Гродно».
Почему природоохрана вообще вводит запрет
Каждый день вода прогревается на один-два градуса, что служит очередным сигналом «готовности» для той или иной рыбы. Вслед за щукой нерестятся елец, язь и жерех, далее следуют окунь и ерш.
Наиболее массовый нерест наблюдается со второй половины апреля у плотвы и леща, в мае идут на нерест судак, усач, густера, карась, а наиболее теплолюбивые — линь и красноперка — начинают нереститься в конце мая — июне.
Рыба в это время собирается в группы, стаи, иногда довольно значительные, подходит к берегам, на мелководья, в затоки рек и заливы озер с густыми зарослями водных растений. В момент икрометания теряет всякую осторожность.
В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для весеннего нереста запрещается вылов всех видов рыбы в Гродненской области с 1 апреля по 30 мая.
Кому можно ловить
В это период разрешено рыбачить людям с одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.
Где запрещено любительское рыболовство
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды установило сезонный запрет на любительское рыболовство. Так, в период с 1 апреля по 30 мая будет запрещено любительское рыболовство:
— Августовский канал — от шлюза у деревни Немново до места его впадения в реку Неман;
— пойменные водоемы реки Неман:
— озеро Старый Неман-1 у деревни Хартица;
— озеро Винобойское и озеро Новое у деревни Новинка;
— затон без названия у деревни Дубно.
Запреты на водохранилище
Любительское рыболовство запрещено в отдельных рыболовных угодьях в период с 1 марта по 30 мая, а также с 1 октября по 31 декабря в Гродненском районе Гродненской области:
В Мостовском районе Гродненской области:
Куда сообщать о браконьерах
Если рыбаки видят, что на их глазах орудуют браконьеры или знают о готовящихся нарушениях природоохранного законодательства, об этом можно сообщить по номеру +375 33 3 643 336 или отправить зафиксированные фото или видеофакты нарушения на Viber на этот же номер.
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Наиболее массовый нерест наблюдается со второй половины апреля у плотвы и леща, в мае идут на нерест судак, усач, густера, карась, а наиболее теплолюбивые - линь и...
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