Где и когда нельзя будет рыбачить на Немане в окрестностях Гродно из-за нереста

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля начинается запрет на рыболовство, который продлится до 30 мая. Об этом со ссылкой на Гродненскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Почему природоохрана вообще вводит запрет

Каждый день вода прогревается на один-два градуса, что служит очередным сигналом «готовности» для той или иной рыбы. Вслед за щукой нерестятся елец, язь и жерех, далее следуют окунь и ерш.

Наиболее массовый нерест наблюдается со второй половины апреля у плотвы и леща, в мае идут на нерест судак, усач, густера, карась, а наиболее теплолюбивые — линь и красноперка — начинают нереститься в конце мая — июне.

Рыба в это время собирается в группы, стаи, иногда довольно значительные, подходит к берегам, на мелководья, в затоки рек и заливы озер с густыми зарослями водных растений. В момент икрометания теряет всякую осторожность.

В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для весеннего нереста запрещается вылов всех видов рыбы в Гродненской области с 1 апреля по 30 мая.

Кому можно ловить

В это период разрешено рыбачить людям с одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.

Где запрещено любительское рыболовство

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды установило сезонный запрет на любительское рыболовство. Так, в период с 1 апреля по 30 мая будет запрещено любительское рыболовство:

в Гродненском районе Гродненской области:

— Августовский канал — от шлюза у деревни Немново до места его впадения в реку Неман;

— пойменные водоемы реки Неман:

Келбасская затока у деревни Келбаски;

Бережанская затока у деревни Бережаны;

на участке реки Неман от плотины Гродненской гидроэлектростанции до водоприемного ковша водозабора ковшового типа открытого акционерного общества «Гродно Азот» у деревни Погораны Гродненского района;

Затока на Немане в районе Бережан;

в Мостовском районе Гродненской области пойменные водоемы реки Неман:

— озеро Старый Неман-1 у деревни Хартица;

— озеро Винобойское и озеро Новое у деревни Новинка;

— затон без названия у деревни Дубно.

Запреты на водохранилище

Любительское рыболовство запрещено в отдельных рыболовных угодьях в период с 1 марта по 30 мая, а также с 1 октября по 31 декабря в Гродненском районе Гродненской области:

река Неман — на протяжении 50 метров вверх и вниз по течению реки от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения — переезд трубчатый, расположенного деревни Михайловка;

Гродненское водохранилище — в радиусе 50 метров от места выхода воды из водопропускного сооружения — переезд трубчатый базис 9, расположенного у деревни Михайловка.





В Мостовском районе Гродненской области:

Гродненское водохранилище — в радиусе 50 метров от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения — переезд трубчатый, расположенного у деревни Глядовичи;

река Неман — на протяжении 50 метров вверх и вниз по течению реки от места выхода воды из водопропускного сооружения — переезд трубчатый, базис 15, расположенного у деревни Глядовичи.

Куда сообщать о браконьерах

Если рыбаки видят, что на их глазах орудуют браконьеры или знают о готовящихся нарушениях природоохранного законодательства, об этом можно сообщить по номеру +375 33 3 643 336 или отправить зафиксированные фото или видеофакты нарушения на Viber на этот же номер.