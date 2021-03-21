В Хатыни - траурный митинг-реквием. Приехал Лукашенко с сыновьями

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 марта в Хатыни проходит Всебелорусская молитва о мире. В митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии принимает участие Александр Лукашенко с сыновьями. Трансляцию ведет АТН.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

21 и 22 марта в мемориальном комплексе «Хатынь» — памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине со дня уничтожения деревни Хатынь.



Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира

21 марта проходит траурный митинг-реквием, 22 марта, с 11.00 до 15.00, — церемония возложения цветов с участием делегации министерств страны.

На митинг-реквием приехал Александр Лукашенко с сыновьями, они возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку, а также к Вечному огню. В Хатынь также приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

Видео: телеграм-канал «Пул Первого»

Александр Лукашенко выступил с речью.

— Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов, советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне. Эта правда жестока, эта память тяжела. Вдумайтесь: оккупанты и их пособники-полицаи сожгли 9200 белорусских деревень. Из них более пяти тысяч — вместе с жителями. И мы знаем с чего все начинается: с идей расового, генетического и любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второсортных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом, — сказал Лукашенко.

Он заявил, что накануне очередной годовщины хатынской трагедии хочет обратиться к тем, «кто сознательно пытается возродить символы нацизма».

— Пусть это единицы. Как говорят: «В семье не без урода». Но такие, к сожалению, есть в современной Беларуси. Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!» Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам «Тростенец», «Яма», «Красный Берег». Смотри глазами ребенка, выжившего под телом убитой матери, глазами детей, брошенных умирать в колодцы, глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства, глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына, глазами повешенных беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол, в звоне которого во едино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но непокоренных и непобежденных, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусам никогда не забыть страшные страницы Великой Отечественной войны.

— Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним и в этом наша сила. Вечная память убитым, замученным и растерзанным.

После его выступления прошла минута молчания, а потом началась Всебелорусская молитва о мире участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий.

Ранее сообщалось, что в Хатынь приедут участники провластного автопробега.