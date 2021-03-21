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Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии парламента: о факторах консолидации в условиях современных вызовов и угроз

21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Историческая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных вызовов и угроз - во вторник состоится большой разговор в Овальном зале Дома правительства. Где пройдет международная научно-практическая конференция, где соберутся эксперты не только из Беларуси. 

Участие примет депутатский корпус, видные ученые, представители республиканских и местных органов госуправления, общественных организаций, студенты Академии управления. Прозвучит и опыт в работе, и предложения,  как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и идеалов. Не допустить переписывания истории в угоду политической конъюнктуре.

На вопросы "Главного эфира" ответила один из организаторов форума Лилия Ананич - заместитель председателя Постоянной комиссии парламента. Интервью Алеси Высоцкой.

Место для нашего интервью уже наполнено теми эмоциями - духом патриотизма и той самой исторической памятью - о чем и будет речь на предстоящем форуме в Овальном зале. Почему сейчас назрела необходимость такого взвешенного разговора? 

• Наверняка будут обсуждены темы, которые  в последнее время в обществе будоражат общество - иначе не скажешь. Героизация нацизма, символов, под которыми гибли белорусы… Как можно этому противостоять? 

• Как Вы знаете, был проведен соцопрос, и белорусы красноречиво высказали свое отношение к БЧБ-флагу. Но отдельные "активисты" пытаются искусственно раздуть в который раз его значимость. Мол, это не экстремистский флаг, запятнанный кровью белорусов, а историко-культурная ценность. В соцсетях даже начали продвигать информацию, что власти якобы одумались и решили его не признавать преступным, а как раз наоборот. Как по мне, то это  кощунственно даже звучит в стенах музея Великой Отечественной войны. Ваше мнение - такое в принципе возможно в Беларуси? 

• Патриотизм - вообще тема очень широкая. Он ведь у каждого свой. И состоит из множества компонентов. Лично Вы что вкладываете в это понятие? 

• События, в том числе и после выборов, показали, что в части патриотического воспитания, молодежи есть пробелы. У парламентариев и экспертов, которых соберет конференция, есть решение этой проблемы? Возможно - конкретные предложения?
 
 
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Историческая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных...
 
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