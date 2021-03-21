|
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии парламента: о факторах консолидации в условиях современных вызовов и угроз
21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИсторическая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных вызовов и угроз - во вторник состоится большой разговор в Овальном зале Дома правительства. Где пройдет международная научно-практическая конференция, где соберутся эксперты не только из Беларуси.
Участие примет депутатский корпус, видные ученые, представители республиканских и местных органов госуправления, общественных организаций, студенты Академии управления. Прозвучит и опыт в работе, и предложения, как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых нам ценностей и идеалов. Не допустить переписывания истории в угоду политической конъюнктуре.
На вопросы
Место для нашего интервью уже наполнено теми эмоциями - духом патриотизма и той самой исторической памятью - о чем и будет речь на предстоящем форуме в Овальном зале. Почему сейчас назрела необходимость такого взвешенного разговора?
• Наверняка будут обсуждены темы, которые в последнее время в обществе будоражат общество - иначе не скажешь. Героизация нацизма, символов, под которыми гибли белорусы… Как можно этому противостоять?
• Как Вы знаете, был
• Патриотизм - вообще тема очень широкая. Он ведь у каждого свой. И состоит из множества компонентов. Лично Вы что вкладываете в это понятие?
• События, в том числе и после выборов, показали, что в части патриотического воспитания, молодежи есть пробелы. У парламентариев и экспертов, которых соберет конференция, есть решение этой проблемы? Возможно - конкретные предложения?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии парламента: о факторах консолидации в условиях современных вызовов и угроз
Историческая память и патриотизм как важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства. О факторах консолидации в условиях современных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)