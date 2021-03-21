Источник материала: БT

Живые мемориалы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Годовщине хатынской трагедии посвящается: о преступлениях без срока давности На протяжении недели в Беларуси проходит общереспубликанская акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Потомки уничтоженных, убитых и сожженных людей несут...

На протяжении недели в Беларуси проходит общереспубликанская акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти". Потомки уничтоженных, убитых и сожженных людей несут цветы и зажигают свечи, вспоминая тех, кто не дожил до мирной весны 1945-го. В Беларуси это каждый третий. И в этой трагической статистике внушительный процент - за мирным населением. Люди, которые не были на фронте и не сражались с врагом в партизанских отрядах. Они просто жили в своих домах. А их страну оккупировали нацисты. Ввели свой порядок и проводили политику геноцида. Людей травили в газовых камерах, убивали в концлагерях, сжигали целыми деревнями. Окончательной цифры сожженных населенных пунктов Беларуси нет и сегодня. Но, согласно последним исследовательским данным, число приближается к 10 тысячам.И это только те, где было уничтожено 25 и более процентов жилого фонда. К примеру, в Витебской области количество таких деревень превышает 3 с половиной тысячи. Название небольшой белорусской деревни Хатынь знают во всем мире. 22 марта 1943 года деревню сожгли вместе с жителями. Сегодня мемориальный ансамбль - символ трагедии белорусского народа и памятник всем сожженным деревням. Урок для всего мирового сообщества и напоминание о недопущении героизации нацистских преступлений. Хатынская трагедия - в репортажеЗвон колокола - единственный звук, нарушающий тишину Хатыни. Деревни, которую 78 лет назад уничтожили вместе с жителями. В понедельник 22 марта 1943 года хатынцы занимались своими привычными делами. Это был солнечный весенний день. Кто-то колол дрова, кто-то готовил обед, кто-то ремонтировал инвентарь перед полевым сезоном. В это время в пяти километрах от деревни партизаны бригады Воронянского устроили засаду, в ходе которой был убит шеф первой роты 118-го полицейского охранного батальона Ханс Вельке - знакомый фюрера и олимпийский чемпион. Его гибель породила один из мифов трагедии Хатыни. Якобы нацисты мстили.Около 15 часов дня каратели появляются на окраине деревни. К 118-му полицейскому батальону присоединилась рота СС Дирлевангера. Несмотря на наличие у них тяжелого вооружения - минометов и пулеметов, два партизанских отряда отошли практически без боя. Нацисты не планировали развязывать масштабное сражение. Они начали расправу над мирным населением. Команда карателей была интернациональной.Артур Зельский, директор мемориального комплекса "Хатынь", кандидат исторических наук: «Там были и русские, и украинцы, и представители Кавказа. Чего тут греха таить. А не только же 118 батальон здесь принимал участие. Это батальон Дирлевангера - эти кровавые садисты, ССвцы, а там ведь тоже были не только немцы». Долгое время главным хатынским карателем называли командира Красной армии Васюру. Но командование в немецких подразделениях было двойным. Если батальон возглавлял бывший советский военнослужащий, то над ним был шеф-немец. И только он мог отдавать приказ. Так было и в Хатыни.Жителей Хатыни согнали в сарай на окраине деревни. В огне погибли 149 человек, 75 из которых - дети до 16 лет. Самому младшему - 7 недель. Их пепел до сих пор под черным гранитом на месте сожжения. Спаслись единицы.Из взрослых выжил лишь один человек. Иосиф Каминский. В горе обожженных трупов он нашел сына. Адам умер у него на руках. История, которая на века осталась в камне. Шестиметровый непокоренный человек - старик с ребенком на руках - прототип Каминского. Именно он поименно и назовет всех жителей Хатыни.Из горящего сарая чудом спаслись две девушки - Юлия Климович и Мария Федорович. Двоюродные сестры, обеим по 20 лет. Обожженных, в тяжелом состоянии, их забрала родная тетя в деревню Хворостени в 12 километрах от Хатыни. Их выхаживали всей деревней - помогали бинтами, медикаментами. Лечили как могли. Девушки уже встали на ноги, пытались ходить. Но в мае Хворостени повторили судьбу Хатыни. После карательной акции двоюродные сестры были найдены мертвыми на дне колодца.Только к 65-летию трагедии в Хатыни были открыты архивные материалы. Отчет Эриха Кернера - именно он руководил той операцией. Дело - в фондах Национального архива Беларуси. На немецком языке. Но дата и географические названия понятны без перевода. Кернер пишет о бое с партизанами, в ходе которого сгорела деревня и погибли все жители. Ни слова о том, что это была насильственная акция. Слово в слово отчет Кернера повторило и командование батальона Дирлевангера. Его недавно обнаружили российские историки.Судьбу Хатыни разделили без малого 10 тысяч населенных пунктов Беларуси. Это последние данные архивных исследований. Масштабная работа проводилась при подготовке 6-томного издания о преступлениях нацистов на оккупированной территории. Вышел только первый том - Витебская область. Там в списке 3541 деревня. О них напоминают обелиски и мемориалы. Они практически в каждом населенном пункте страны - от больших городов до маленьких деревень. В них - наша память о тех, кто погиб почти 80 лет назад.Республиканская акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" объединила все области и районные центры. Ежедневно шла работа по наведению порядка на обелисках после зимы.К подножию каждого мемориального места белорусы возлагают цветы. В Дорах людей сжигали в церкви. 257 человек, 36 из которых - дети. В память о них на храмовом фундаменте возник мемориал "Вдовы. Погибших ждут вечно".За помощь партизанам в 1942-м была уничтожена деревня Красница. Нацисты не щадили ни стариков, ни детей.А светлогорская Ола стала огненным капканом для жителей сразу 12 деревень. Почти 2 тысячи убитых и сожженных заживо. По числу жертв - это 12 Хатыней. Их имена на плитах нового мемориала Беларуси. Его открыли лишь в прошлом году.У каждой деревни - своя история. И не везде остались свидетели. Нет в живых уже и жителей Хатыни. Поэтому сохранить в памяти преступления агрессоров должны мы. Ведь трагедия войны затронула каждую белорусскую семью, а страна лишилась каждого третьего жителя.