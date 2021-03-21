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Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку

21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Хатыни завершается большое событие для каждого белоруса. Сегодня мы скорбим обо всех жертвах нацизма. На земле Беларуси нацисты уничтожили 9093 населенных пункта, с лица земли были стерты 5295 белорусских деревень. Убито более 2 миллионов человек. Больше 250 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей работали в Беларуси во время Великой Отечественной войны.

Символ мероприятия - лампада: это маленькая часть Вечного огня

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку


Сегодня в мемориальной процессии в Хатыни принял участие и глава государства. Вместе с участниками митинга-реквиема Александр Лукашенко прошел дорогой памяти. Символ мероприятия - лампада: это маленькая часть Вечного огня. Воплощение нашей памяти и неугасимой боли о погибших земляках, чьи жизни были уничтожены фашистами здесь, в Хатыни, и в других сожженных деревнях, гетто, концлагерях. В память о загубленных судьбах, боли и страхе каждого третьего погибшего белоруса Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку. 

Пепел Хатыни - символ великой трагедии и неутихающей скорби нашего народа. Каждый день эта деревня встречает печальным звоном колоколов вечности. В эти дни, в годовщину трагедии, в Беларуси проходит акция памяти. 

Мы вспоминаем о сожженых заживо, удушенных в газовых камерах, замученных в концлагерях мирных гражданах -  жертвах фашистских палачей. Память о них вечно живет в наших сердцах. Белорусы достаточно натерпелись за кровопролитную историю. Мы не хотим и не допустим повторения трагедии на белорусской земле. 

Беларусь дорогой ценой заплатила за свою свободу и независимость 

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку


В Год народного единства священным призывом к миру и согласию звучит всебелорусская молитва. Внутренний монолог представителей различных конфессий и каждого белоруса о памяти, скорби и мужестве. 

Нескончаемым потоком к Вечному огню  ложится море цветов. Хатынь - наглядное свидетельство и напоминание о том, что ни один народ не может развиваться за счет уничтожения и угнетения другого. И даже во время мировых вызовов нужно помнить о человечности.
 
 
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В Хатыни завершается большое событие для каждого белоруса. Сегодня мы скорбим обо всех жертвах нацизма. На земле Беларуси нацисты уничтожили 9093 населенных пункта,...
 
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