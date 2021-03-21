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Каковы расценки в Европе на "прогулки" в стиле "невероятных"

Гаагская полиция показала, как правильно разгонять незаконный митинг

Европарламент "шалости" гаагской полиции прокомментировал абсолютным молчанием

Струя водомета. Итог - перелом черепа и 15 швов

Для голландской полиции аргумент "они же дети" - не работает

Нет денег на штраф, "оформят" рассрочку

Берлин: пенсионерка и беременная - лицом в пол

Великобритания. Новый законопроект от Бориса Джонсона

Наказание за незаконные акции в Великобритании

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько стоят протестные прогулки в странах с высоким индексом демократии Модернизация белорусского законодательства продолжается, и к этой теме в обществе действительно большое внимание. Часто в таких случаях принято оглядываться на...

Модернизация белорусского законодательства продолжается, и к этой теме в обществе действительно большое внимание. Часто в таких случаях принято оглядываться на международный опыт. Давайте и мы познаем в сравнении.Разгон несанкционированных митингов - явление повсеместное как стоящих на страже демократии, мира (это по их мнению), так и по ту сторону оси зла. Нарушил закон - несешь наказание. Даже больше… Как показывает практика, законодательство в отношении публичных акций так называемых стран тоталитаризма (к ним они относят и Беларусь) даже более демократично.Каково нарушение закона в странах так называемого консолидированного Запада на вкус и цвет? И сколько стоят протестные прогулки в странах с высоким индексом демократии? ВыяснялаВодометы, гранаты, переполненные автозаки и даже конная кавалерия… Кредиты на штрафы и "волчий билет" после отсидки. Это картина европейской свободы на митинги. И хотя система наказаний за незаконные уличные акции в нашей стране, по-европейски скажем, толерантна, аресты провокаторов и митингующих вызывают к жизни разговоры о недостатке демократии да фактически запрете на свободу собраний. "А вот в Европе, вы не понимаете, это другое! Не то, что у нас – страна милицейского произвола". Но каковы расценки в Европе на "прогулки" в стиле "невероятных". Речь идет о многотысячных штрафах и тюремных сроках до 10 лет.Спустили собак и применили водометы. Гаагская полиция на минувшей неделе жестко пресекла незаконную акцию протеста. Мероприятие было разрешено для 200 человек, но собралось несколько тысяч с требованиями смягчить суровые карантинные меры. Политика страны привела к банкротству тысяч голландских семей.Но гаагская полиция миндальничать не стала и показала, как правильно разгонять незаконный митинг, чтобы это "не нарушало" ни права, ни свободы человека. При этом в отличие от январских митингов, когда демонстранты устроили погромы, протестующие просто сидели на обширной площади.Гаагский жесткий разгон шокировал даже обычно лояльную европейскую прессу, но никак не Еврокомиссю или Европарламент - они "шалости" полиции Нидерландов прокомментировали абсолютным молчанием. Недовольных избивали дубинками и спускали на них собак.Толкнул женщину прямо под колеса служебного автомобиляХотя нам-то доказывают, что в Европе такого не бывает, часть правоохранителей работала в штатском. Один из них толкнул женщину прямо под колеса служебного автомобиля.Гаагский разгон - это, кстати, не первый случай применения силы против протестующих в Нидерландах, причем жесткой силы. Законодательство регламентирует: если полиция сделала предупредительный клич митингующим расходиться, все, кто не ушел, подлежат наказанию, вне зависимости устраивают они беспорядки или мирно растянулись на лужайке.В январе против протестующих в Эйндховене в бой пустили водомет. Напор воды был такой силы, что проходящую мимо гражданку Чехии впечатало в стену. Итог - перелом черепа и 15 швов.Не миндальничает голландская полиция и с детьми. Если есть хотя бы малейшее подозрение в нарушении закона, аргумент «они же дети» не работает. Работают дубинки и даже удушающие приемы.• Штраф за участие в протестах: 700-1000 евро.• Призыв к акции и беспорядки: (тюрьма - наручники) 8-12 месяцев - штраф 18 тысяч евро.Индекс уровня демократии в Нидерландах, кстати, согласно свежему исследованию 2021 года, 9 баллов из 10. Это означает, что в стране - полная демократия с "уважением прав и политических свобод граждан".Но у голландского законодательства есть четкие расценки за протестное "выйти погулять". Если задержанный не причинял ущерб имуществу, не применял насилия к полиции, а просто смотрел или проходил мимо, снимал на телефон и так далее - от 700 до 1000 евро штрафа. Призыв выйти на акцию в соцсетях, нападение на полицию, мародерство и погромы - от 8 до 12 месяцев тюрьмы и 18 тысяч евро штрафа.Но надо отдать должное гуманизму законодательства. Если у задержанного нет необходимой суммы на штраф, ему "оформят" что-то вроде рассрочки. Если доходы не превышают прожиточного минимума, ежемесячный платеж составит 50 евро сроком, например, на 30 лет. Получит в качестве наказания задержанный и так называемый волчий билет - его занесут в единую базу данных. С таким документом устроиться на работу практически невозможно, невозможно взять кредит или ипотеку - причем на всей территории Евросоюза. К слову, эффективность взаимодействия полиции и судов и на практике голландцы смогли оценить в январе: час на задержанного - и так три недели. В это время прокуроры списывали штрафы с карт, а с улиц эвакуаторами вывозили автомобили протестующих.Август 2020 года. Полиция Берлина, не церемонясь, задерживает 60-летнюю женщину. Лицом в пол - ее крутят трое, один из них с силой бьет женщину в спину.Позже полиция объяснит: пенсионерка участвовала в несанкционированной акции против ковидных ограничений и не покинула ее, несмотря на предупреждение стражей порядка.Этот же митинг, но уже Тиргартене шокировал задержанием 42-летней беременной женщины за "попытку прорвать полицейское оцепление". Сотрудники повалили женщину на землю и задержали.Против обеих было начато уголовное расследование по факту оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов - безусловно, во благо демократии.• Участие в протестах: 511 евро• Препятствие полиции: 1200 евро• Беспорядки: 3 года тюрьмы• Организаторы протестов: штраф - 180 дневных зарплатИндекс демократии в Германии - 8,68. Полная демократия. Закон о собраниях и шествиях в Германии регламентирует: о проведении акции необходимо уведомить за 48 часов. Но если власти посчитают, что демонстрация немецких свобод нарушает общественный порядок, акция - вне закона. Правоохранители имеют право применять дубинки, слезоточивый газ, водометы и по собственному усмотрению огнестрельное оружие. Любые действия полицейских будут оправданы законом. За отказ разойтись или нарушение правил акции штрафуют на 511 евро, а за препятствование полиции или сокрытие личности - более 1200 евро. За участие в массовых беспорядках грозит тюремное заключение 3 года. На акцию нельзя приходить в одинаковой одежде в знак единого политического мировоззрения - 2 года тюрьмы, иметь при себе оружие или любой предмет, который может быть применен как оружие, будь то бита или просто камень. Если акция согласована, но она перерастет в протест - штраф 180 дневных зарплат - это около 14 тысяч евро.Противостояния французских властей и "желтых жилетов" продолжается уже два года.• 11 смертей• 4,5 тысячи ранений• 19 тысяч резиновых пуль• 1,4 тысячи гранат со слезоточивым газом• 5,4 тысячи светошумовых гранатОфициальные итоги этого противостояния - 11 смертей, в том числе - гибель 80-летней женщины в Марселе, которая была смертельно ранена у себя дома в результате попадания гранаты со слезоточивым газом.Зафиксировано почти 4,5 тысячи ранений. Некоторые из них очень тяжелые, приведшие к потере глаз, ампутации конечностей, травмам головы и т. д. В общей сложности (опять-таки - согласно официальным данным) полиция применила против протестующих более 19 тысяч резиновых пуль, 1,5 тысячи гранат со слезоточивым газом и 5,4 тысячи светошумовых боеприпасов. Значительную роль в ослаблении протестного движения сыграли пандемия и резкие карантинные ограничения, вводимые французской властью. И, конечно, меры наказания.• Организаторам акций: тюрьма - 6 месяцев, штраф - 7,5 тысячи евро.• Неповиновение полиции: тюрьма - 1 год, штраф - 15 тысяч евро.Индекс демократии во Франции - 8,12 из 10. То есть - полное уважение к правам и свободам граждан. За проведение незаконной акции организаторам грозит до 6 месяцев заключения и штраф - 7,5 тысячи евро. Если протестующие не вняли требованию полицейских разойтись дважды, правоохранители имеют право применить силу, а тем, кого задержат, выписать штраф до 15 тысяч евро плюс год тюрьмы. Если у задержанного обнаружат предметы, которые могут служить оружием, и штраф, и срок увеличатся в пять раз.А британский парламент уже приступил к рассмотрению нового законопроекта от Бориса Джонсона "О полиции, преступности, судах и вынесении приговоров". Если он вступит в силу, то полиция получит новые рычаги эффективной борьбы с протестами, даже если люди не устраивают беспорядки, но, например, парализуют город.Полиция сможет контролировать время начала и окончания акции и даже пределы шума. Это касается и одиночных пикетов. Если протестующие откажутся следовать приказам полиции, будут оштрафованы до 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Штраф можно будет получить, даже если прямых указаний от стражей порядка не следовало, а протестующие не соблюдали ограничения о которых «должны были знать». Новация закона — правонарушение за создание помех обществу как намеренных, так и по неосторожности.• от 3 человек: тюрьма - 5 лет, штраф - 2 тысячи фунтов.• От 12 человек: тюрьма - 10 лет, штраф - 4 тысячи фунтов.Сейчас в Великобритании за участие в небольших мероприятиях от 3 человек грозят 5 годами тюрьмы и штрафом 2 тысячи фунтов стерлингов. Если количество участников превысило 12 человек, акция считается массовой и наказание удваивается. Кстати, индекс демократии в стране Туманного Альбиона - 8, 52 - полная демократия.Это реальные наказания за право проводить собрания на практике в Европе. Но мы не услышим ни о европейском тоталитаризме, ни о недопустимости насилия в отношении протестующих. Потому что - это другое... Но давайте честно, когда каждый из вас вспоминает о правах, закрепленных в конституции, неплохо бы не забывать и об обязанностях соблюдать закон. А за любым преступлением последует неминуемое наказание.