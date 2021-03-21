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Усовершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма
21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка.
Изменения коснутся законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма. Ответственность предусмотрена и за слив личных данных и буллинг в сети, фейковые материалы. Все это продолжение работы по совершенствованию нормативной базы. В начале марта в Беларуси уже обновили административные кодексы. Но, безусловно, это и реакция на те вызовы и риски, с которыми столкнулась наша страна в последнее время.
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Усовершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма
В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка. Более десятка законопроектов разработаны по поручению Президента....
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