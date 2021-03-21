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Какова подноготная белорусских диаспор - завтра в рубрике "Понятная политика"
21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДалекие географически и недалекие в своих желаниях. Завтра
О закулисных играх, кампаниях по очернению и искусственных маршах расскажут сами участники зарубежных интриг. Смотрите завтра сразу
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Далекие географически и недалекие в своих желаниях. Завтра в "Понятной политике" покажем подноготную белорусских диаспор. Как продают Беларусь, кем управляют...
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