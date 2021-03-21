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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какова подноготная белорусских диаспор - завтра в рубрике "Понятная политика" Далекие географически и недалекие в своих желаниях. Завтра в "Понятной политике" покажем подноготную белорусских диаспор. Как продают Беларусь, кем управляют...

Далекие географически и недалекие в своих желаниях. Завтрапокажем подноготную белорусских диаспор. Как продают Беларусь, кем управляют головорезы, и для чего поделили страну между Копенгагеном и Сиэтлом?О закулисных играх, кампаниях по очернению и искусственных маршах расскажут сами участники зарубежных интриг. Смотрите завтра сразу