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Гости студии - члены конституционной комиссии и эксперты обсудили конституционную реформу в Беларуси

21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены конституционной комиссии и эксперты. Депутат Валентин Семеняко, аналитик БИСИ Алексей Авдонин, председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов Егор Макаревич, паралимпиец и основатель Благотворительного фонда Алексей Талай (видео). 
 
 
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Как будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены...
 
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