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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гости студии - члены конституционной комиссии и эксперты обсудили конституционную реформу в Беларуси Как будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены...

Как будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены конституционной комиссии и эксперты. Депутат Валентин Семеняко, аналитик БИСИ Алексей Авдонин, председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов Егор Макаревич, паралимпиец и основатель Благотворительного фонда Алексей Талай