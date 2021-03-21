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Гости студии - члены конституционной комиссии и эксперты обсудили конституционную реформу в Беларуси
21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены конституционной комиссии и эксперты. Депутат Валентин Семеняко, аналитик БИСИ Алексей Авдонин, председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов Егор Макаревич, паралимпиец и основатель Благотворительного фонда Алексей Талай (видео).
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Гости студии - члены конституционной комиссии и эксперты обсудили конституционную реформу в Беларуси
Как будет выстроена работа? На чем сделают акцент? Что говорит международный опыт? Эти и другие вопросы обсудим с гостями нашей студии. Рядом с нами члены...
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