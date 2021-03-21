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Всебелорусская молитва в день 78-й годовщины трагедии в Хатыни

21.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня всебелорусской молитвой вспомнят жертв Хатыни – символа великой трагедии и не утихающей скорби белорусского народа. Каждый день в этой деревне вместо радостных звуков жизни раздается лишь печальный звон колоколов вечности. Накануне 78-летней годовщины трагедии в мемориальном комплексе состоится митинг-реквием. Траурное мероприятие начнется менее чем через час. 

Сейчас в Хатыни работает наша съемочная группа. На связи - коллега Инна Пилевич. Инна, добрый вечер. Что сейчас происходит в мемориальном комплексе?

Всебелорусская молитва 

Всебелорусская молитва в день 78-й годовщины трагедии в Хатыни


Дмитрий, добрый вечер. В эти минуты в Хатынь съезжаются сотни гостей. На место памяти и скорби приходят с цветами, чтобы отдать дань памяти погибшим 78 лет назад. 22 марта 1943-го на этом месте фашистские палачи уничтожили мирную белорусскую деревню. 

78-я годовщина трагедии в Хатыни

Заживо были сожжены 149 человек, 75 из которых - дети. Они известны поименно. Но Беларусь помнит не только их, но и каждого третьего, погибшего от зверств гитлеровских карателей. Сожженные заживо, удушенные в газовых камерах, замученные в концлагерях мирные люди. И предстоящий митинг-реквием - как напоминание о кровавых событиях, жертвах фашистского геноцида, попытка не допустить возрождения нацизма в современных условиях, сохранить мир. Именно об этом говорят сегодня гости мероприятия. Прошу режиссеров показать несколько интервью, которые я записала с участниками митинга-реквиема.

Всебелорусская молитва в день 78-й годовщины трагедии в Хатыни


Процессия начнется в 19:45. Гости пройдут сквозь живой коридор памяти к Вечному огню, возложат цветы у подножия монумента Непокоренному человеку. Также в память о жертвах запланирована музыкально-театральная композиция. Представителями четырех конфессий будет зачитана всебелорусская молитва о мире. 

Траурные мероприятия в мемориальном комплексе состоятся и завтра, непосредственно в день трагедии. В 11:00 запланировано возложение цветов к Вечному огню. 

В мемориальном комплексе "Хатынь" начинаются памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине трагедии. 
 
 
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Сегодня всебелорусской молитвой вспомнят жертв Хатыни – символа великой трагедии и не утихающей скорби белорусского народа. Каждый день в этой деревне вместо...
 
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