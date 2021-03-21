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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Церковно-историческом музее открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета Сегодня митрополиту Филарету могло бы исполниться 86 лет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси ушел из жизни в январе. В честь дня рождения почившего духовного...

Сегодня митрополиту Филарету могло бы исполниться 86 лет. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси ушел из жизни в январе. В честь дня рождения почившего духовного наставника страны в Церковно-историческом музее открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Личные вещи, библиотека и книги Патриаршего Экзарха Беларуси - теперь в открытом доступе для каждого желающего.Посетители увидят и одну из любимых икон Филарета, перед которой он часто молился. Это образ святого, в честь которого когда-то архипастырь был наречен при пострижении в монахи - Филарета Милостивого. Ранее икона хранилась в домовом храме в честь Собора Белорусских святых при Минском епархиальном управлении.