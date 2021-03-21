В Минске за расклеенные в подъезде портреты политзаключенных задерживали мать пятерых детей

Источник материала: Tut.by

21 марта была задержана жена журналиста Ильи Добротвора — мать пятерых детей Инна Добротвор. Вечером дома у семьи прошел обыск, женщину отпустили.



Фото: телеграм-канал «Могилевская Драйв 97»

Супруг Инны Добротвор Илья рассказал TUT.BY, что днем в 12.30 за ней пришли и «сказали, что с ней хочет разговаривать замначальника Заводского РУВД».

— Сегодня в Сети были размещены фото моего подъезда с портретами политзаключенных. Кроме этого у нас на окне висели постеры Бабарико, Тихановской, Колесниковой и «Погоня». Супругу задержали в рамках проверки по этому факту по ст. 341 УК Беларуси (Осквернение сооружений и порча имущества). Следственным комитетом проводится проверка. С Инны только взяли объяснения, она ни в каком статусе не находится.

Но на женщину составили протокол за пикет по ч. 3 ст. 24.23 КоАП: якобы она пикетировала посредством расклеивания портретов политических заключенных.

В шесть часов вечера дома у Добротворов провели обыск, изъяли маленький бчб-флажок на подставке и сорвали постер с Бабарико. Тогда же Инну Добротвор отпустили. Сейчас она дома с детьми и мужем, до этого находилась в Заводском РУВД.

Также сегодня, по словам мужчины, со стен подъезда коммунальники снимали портреты политических заключенных, хотя до этого они висели на стенах порядка нескольких месяцев и «никому до них никакого дела не было».

— СК очень долго пришлось искать понятых, потому что в принципе в подъезде нас поддерживают. Но пару человек были недовольны плакатами, — рассказал Илья Добротвор.

Журналист считает, что перед 25 марта независимых журналистов, операторов пытаются задержать и запугать — в том числе, по его словам, несколько дней силовики дежурят возле его подъезда.