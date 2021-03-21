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Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере токенов и криптовалют
22.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолномочия Парка высоких технологий расширили. Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере токенов и криптовалют. Это предусмотрено декретом №1 и указом №111, которые подписал Президент.
Документы разработаны в соответствии с решением,
В мире цифровые деньги уже принимают в качестве дополнительного платежного средства. В некоторых странах можно рассчитаться, например, за коммуналку. У нас деньги, которые нельзя потрогать, пока не приобрели такой статус и популярность, но, понимая потенциал, мы хотим, чтобы этот процесс развивался без нарушений. И только во благо.
Как администрация Парка планирует контролировать криптобиржи, и что нового разработали резиденты технологического хаба в сфере финтеха - Ксения Лебедева.
Технологии для будущего
ПВТ - это не просто белорусский технологический хаб, но и драйвер национальной экономики. В 2020 году экспорт достиг почти 3 млрд долларов, а общий объем производства - более 7 млрд рублей. И эти цифры стали абсолютным рекордом за всю историю Парка. А еще в мире - быть резидентом ПВТ - это почетно. Только в марте в семью Парка прибыло 65 новых резидентов. Один из них - компания по разработке ПО для биометрических систем.
Ярослав Ерошенко, директор компании по разработке биометрических систем: "ПВТ дает беспрецедентные льготы на территории всего мира. Мы рассматривали варианты абсолютно различных стран, у нас везде есть возможность зарегистрировать компанию и вести там дела, но условия, которые предлагает ПВТ, мы посчитали самыми лучшими для нас. ПВТ уважается везде в мире разработчиков - это очень почетный статус. Нам очень повезло".
Компания небольшая, но специалисты все на вес золота. Кто-то пока находится в Украине, кто-то - в России и странах ЕС. Получив статус резидента ПВТ, есть возможность всех собрать под одной крышей в Минске. Для иностранцев в этом случае не просто действует безвизовый режим, но и на работу их оформляют как граждан Беларуси - без дополнительных документов. Благодаря команде Ярослава, на трех станциях метро в Минске можно оплачивать поездки через Face ID.
В минском метро такой формат расчета через банковское приложение заработало одно из первых в мире. В России система проходит опытную эксплуатацию и в других сферах. Например, ее можно внедрить на обычные кассы или кассы самообслуживания, тестируется на пограничных пунктах и в банках. Имеет преимущества.
Ярослав Ерошенко, директор компании по разработке биометрических систем: "Сестра-близнец хотела снять деньги за свою близняшку-сестру. И система распознала, оператор уже был готов выдать кредит, но попала на камеры биометрии и система распознала, что осуществляются противоправные действия".
Сервис, о котором пойдет речь, популярен пока при оплате проезда в общественном транспорте через сканирование QR-кода. Но, как рассказал директор компании по разработке диджитал-сервиса, возможности его гораздо шире, а цели компании амбициозны: хотят составить серьезную конкуренцию глобальным платежным и технологическим гигантам.
Олег Кондратенко, директор компании по разработке информационных систем: "Visa и MasterCard зарабатывают определенную фиксированную сумму с каждой транзакции. Определенный процент зарабатывают все части данной цепочки: эмитент, эквайер, процессинговый центр. У нас меньше посредников и, соответственно, ниже стоимость каждой транзакции. Сейчас у нас около 10 000 касс. Будет 250 000 – значит 40-50 млн долларов останется в стране. Плюс, если у нас 0,5 % торговый эквайринг – мы побеждаем Visa и MasterCard и делаем для нашего бизнеса более низкую стоимость услуг, значит наши люди зарабатывают больше, значит они тратят больше налогов в стране. Значит еще 10 млн долларов, которые мы заработаем для экономики нашей страны".
Если один из шагов в 21 веке был максимально сократить наличку и перейти на банковские карты. Теперь избавляемся и от них. Использование карт и производство влетает в копеечку, закладывается в итоговую стоимость товара. Для работы белорусского платежного сервиса достаточно телефона или другого похожего гаджета. Например, Китай создал свою подобную национальную платежную систему. И она уже получила распространение за границами КНР. Система гибкая, быстрая и более безопасная для добропорядочного пользователя.
Олег Кондратенко, директор компании по разработке информационных систем: "Если бы кто-то хотел красть, он как минимум не показывает паспорт. У нас в системе все идентифицированы. Соответственно, каждый гражданин, каждый пользователь системы - мы знаем кто он. Воровать внутри системы не имеет смысла. Потому что тот, кто украдет, он будет виден".
С текущей недели Парк высоких технологий не просто "Кремниевая долина Восточной Европы", "Мировой центр разработок искусственного интеллекта", как его прозвали авторитетные иностранные СМИ - но и имеет функции контроля за операциями с цифровыми деньгами. Благо, сюрпризом это не оказалось.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: "Наша страна была одной из первых… оружие, которое сложно с чем-то сравнить в мировой истории".
Александр Шевченко, управляющий белорусской криптоплатформой: "Белорусское регулирование рынка токинов построена на лучших мировых практиках регулирования финансовых рынков и базируется на двух основных блоках вопросов: обеспечение прав инвесторов на рынке токинов и обеспечение противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и осуществление другой противоправной деятельности".
Согласно информации авторитетных специализированных изданий, капитализация рынка криптовалют в мире уже составила 1,7 триллиона долларов США. Но каковы реальные перспективы цифровых денег, покажет время.
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Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере токенов и криптовалют
Полномочия Парка высоких технологий расширили. Администрацию белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере...
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