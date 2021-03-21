ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси

22.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси. Материал снимался в городах, где происходило самое яростное противостояние: Пинск, Брест, Барановичи, Гродно, Гомель, Жлобин, Минск.

В фильме рассказаны от первого лица истории силовиков, которые участвовали в сдерживании протестов, будут показаны эпизоды оперативной съемки, некоторые представлены вниманию общественности впервые. Премьера во вторник 23 марта. Не пропустите (видео).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фронтмен тех самых перемен Виталий Красницкий - в рубрике "Светлые лица протеста"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by