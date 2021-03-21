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Документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси
22.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси. Материал снимался в городах, где происходило самое яростное противостояние: Пинск, Брест, Барановичи, Гродно, Гомель, Жлобин, Минск.
В фильме рассказаны от первого лица истории силовиков, которые участвовали в сдерживании протестов, будут показаны эпизоды оперативной съемки, некоторые представлены вниманию общественности впервые. Премьера во вторник 23 марта. Не пропустите (видео).
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Документальный фильм о событиях того времени - самых безумных и непредсказуемых за всю историю независимости Беларуси
Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный...
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