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Королевская семья перезапустит программу по поддержке меньшинств в Британии

22.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. Букингемский дворец перезапустит существующие в Соединенном королевстве программы по поддержке прав национальных меньшинств, сообщает Mail on Sunday.

Специально для этой кампании Елизавета II назначит ответственное лицо. Ожидается, что программа по поддержке меньшинств коснется всех представителей королевской семьи.

Букингемский дворец планирует обратиться "за независимым мнением", чтобы улучшить подход к социокультурному многообразию - национальным, сексуальным меньшинствам, людям с инвалидностью.

"У нас действуют процедуры и программы, проводится политика, но мы не наблюдаем того прогресса, который хотелось бы наблюдать, и согласны с тем, что нужно делать больше. Мы всегда можем стать лучше", - цитирует Mail on Sunday источник, приближенный к королевскому двору.

Что произошло?

Герцоги Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Одной из "острых" тем, затронутых во время беседы, стал расизм. Меган Маркл рассказала о том, как кто-то из членов королевской семьи высказал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка.

Букингемский дворец отреагировал на интервью, в официальном сообщении отмечалось, что вся королевская семья с грустью узнала о том, какими тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган.

Отдельный комментарий коснулся обвинений в расизме. В частности, отмечается, что слова Меган восприняли всерьез, однако некоторые вещи члены королевской семьи помнят иначе. Заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке, говорится в сообщении.

После интервью рейтинг герцогов Сассекских рекордно упал. Впервые в истории число британцев, которые негативно отзываются о принце, превысило количество положительных отзывов. Кроме того, больше половины опрошенных заявили о негативном отношении к супруге принца Гарри.

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Теги: Минск
 
 
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На такой шаг Букингемский дворец пошел после заявления супругов принца Гарри и Меган Маркл о расизме.
 
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