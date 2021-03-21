Королевская семья перезапустит программу по поддержке меньшинств в Британии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. Букингемский дворец перезапустит существующие в Соединенном королевстве программы по поддержке прав национальных меньшинств, сообщает Mail on Sunday .

Специально для этой кампании Елизавета II назначит ответственное лицо. Ожидается, что программа по поддержке меньшинств коснется всех представителей королевской семьи.

Букингемский дворец планирует обратиться "за независимым мнением", чтобы улучшить подход к социокультурному многообразию - национальным, сексуальным меньшинствам, людям с инвалидностью.

"У нас действуют процедуры и программы, проводится политика, но мы не наблюдаем того прогресса, который хотелось бы наблюдать, и согласны с тем, что нужно делать больше. Мы всегда можем стать лучше", - цитирует Mail on Sunday источник, приближенный к королевскому двору.

Что произошло?

Герцоги Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Одной из "острых" тем, затронутых во время беседы, стал расизм. Меган Маркл рассказала о том, как кто-то из членов королевской семьи высказал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка.

Букингемский дворец отреагировал на интервью, в официальном сообщении отмечалось, что вся королевская семья с грустью узнала о том, какими тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган.

Отдельный комментарий коснулся обвинений в расизме. В частности, отмечается, что слова Меган восприняли всерьез, однако некоторые вещи члены королевской семьи помнят иначе. Заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке, говорится в сообщении.

После интервью рейтинг герцогов Сассекских рекордно упал . Впервые в истории число британцев, которые негативно отзываются о принце, превысило количество положительных отзывов. Кроме того, больше половины опрошенных заявили о негативном отношении к супруге принца Гарри.

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