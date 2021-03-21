|
Королевская семья перезапустит программу по поддержке меньшинств в Британии
22.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Букингемский дворец перезапустит существующие в Соединенном королевстве программы по поддержке прав национальных меньшинств, сообщает
Специально для этой кампании Елизавета II назначит ответственное лицо. Ожидается, что программа по поддержке меньшинств коснется всех представителей королевской семьи.
Букингемский дворец планирует обратиться "за независимым мнением", чтобы улучшить подход к социокультурному многообразию - национальным, сексуальным меньшинствам, людям с инвалидностью.
"У нас действуют процедуры и программы, проводится политика, но мы не наблюдаем того прогресса, который хотелось бы наблюдать, и согласны с тем, что нужно делать больше. Мы всегда можем стать лучше", - цитирует Mail on Sunday источник, приближенный к королевскому двору.
Что произошло?
Герцоги Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - дали
Букингемский дворец
Отдельный комментарий коснулся обвинений в расизме. В частности, отмечается, что слова Меган восприняли всерьез, однако некоторые вещи члены королевской семьи помнят иначе. Заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке, говорится в сообщении.
После интервью рейтинг герцогов Сассекских рекордно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На такой шаг Букингемский дворец пошел после заявления супругов принца Гарри и Меган Маркл о расизме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)