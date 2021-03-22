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В пятницу - до +10°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
22.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет еще прохладной и ненастной, но к пятнице потеплеет, обещает
В понедельник будет облачно и +5°С, возможен мокрый снег.
Во вторник будет переменная облачность и +7°С,
В среду обещают небольшую облачность и +8°С, возможен дождь.
Четверг будет облачным. Днем температура поднимется до +9°С.
В пятницу — небольшая облачность и +10°С, возможен дождь.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет все еще прохладной и ненастной.
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