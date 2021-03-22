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В пятницу - до +10°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

22.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет еще прохладной и ненастной, но к пятнице потеплеет, обещает AccuWeather.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник будет облачно и +5°С, возможен мокрый снег.

Во вторник будет переменная облачность и +7°С,

В среду обещают небольшую облачность и +8°С, возможен дождь.

Четверг будет облачным. Днем температура поднимется до +9°С.

В пятницу — небольшая облачность и +10°С, возможен дождь.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет все еще прохладной и ненастной.
 
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