Ни дня без мокрого снега и дождя. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Первые дни новой недели в Витебске будут прохладными, но уже со среды установится плюсовая температура, прогнозирует pogoda.by. И плохая новость: не будет ни дня без осадков — мокрого снега и дождя.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник днем около 0 °C. Снег, метель.

Во вторник ночью до -8 °C, а днем уже около нуля. Небольшой снег.

Со среды установится плюсовая температура: днем — 0…+2 °C. Снег. Такая же погода будет и в четверг.

В пятницу воздух прогреется до +7 °C. Мокрый снег, дождь.

Хорошей вам недели, друзья!

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