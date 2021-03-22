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Ни дня без мокрого снега и дождя. Погода в Витебске на неделе
22.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые дни новой недели в Витебске будут прохладными, но уже со среды установится плюсовая температура,
В понедельник днем около 0 °C. Снег, метель.
Во вторник ночью до -8 °C, а днем уже около нуля. Небольшой снег.
Со среды установится плюсовая температура: днем — 0…+2 °C. Снег. Такая же погода будет и в четверг.
В пятницу воздух прогреется до +7 °C. Мокрый снег, дождь.
Хорошей вам недели, друзья!
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Первые дни новой недели в Витебске будут прохладными, но уже со среды установится плюсовая температура.
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