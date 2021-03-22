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Столичному медиахолдингу ― 20 лет: "Минск-новости" отмечает юбилей

22.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Photo : Константин Булгаков / konstantinbulgakov.com
Безымянные улицы Минска получили названия
МИНСК, 22 мар – Sputnik.  Агентство "Минск новости" в понедельник 22 марта отмечает 20-летие с момента создания, сообщили Sputnik в медиахолдинге. 

История агентства началась в 2001 году, поскольку существовавшего на тот момент информационного вестника "168 часов Минска" уже не хватало для освещения всех городских событий и проблем, рассказали в холдинге.

Журналисты нового ресурса сконцентрировались на поиске актуальной столичной информации, а первым гендиректором агентства стал Григорий Новиков.

Как сохраняли старейшие городские газеты

В состав современного медиахолдинга входят две старейшие городские газеты "Вечерний Минск" и "Минский курьер". О "Вечернем Минске" в холдинге говорят как о "столичном бренде": "газета родилась в год, когда столица праздновала свое 900-летие, а Советский Союз – 50-летие Великого Октября". Сегодня "Вечерка" выходит еженедельно тиражом более 104 000 экземпляров. 

Газета "Минский курьер" впервые вышла 27 января 1908 года ― "спустя 9 дней после того, как помощник присяжного поверенного Виктор Иванович Чаусов получил в городской управе свидетельство о регистрации ежедневного издания", рассказали в холдинге. Современный "Минский курьер" печатается трижды в неделю.

Реорганизация в медиахолдинг

Процедура реорганизации медиа в госпредприятие была проведена 6 июня 2008 года, учредителем стал Мингорисполком. Вместе с газетами "Минский курьер" и "Вечерний Минск" в его составе постепенно появились детский ежемесячный журнал "Качели" и FM-радиостанция "Радио-Минск", которая играет классический рок и развивает "городской разговорный формат".

В 2018 году Minsknews.by начал развиваться в инновационном формате городского мультимедийного портала, сегодня портал входит в топ-3 крупнейших государственных информационных ресурсов.

"Среднемесячная посещаемость портала превышает три миллиона уникальных визитов, а ежедневно материалы портала читают около ста тысяч пользователей", рассказали в холдинге.

В августе 2018 года Агентства "Минск-Новости" возглавил Юрий Козиятко.

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Теги: Минск
 
 
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В состав медиахолдинга кроме информационного агентства сегодня входят газеты "Вечерний Минск" и "Минский Курьер", детский журнал "Качели" и FM-радиостанция...
 
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