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Глава НОК Беларуси: нет предпосылок для обострения ситуации с МОК
22.03.2021 09:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК), а самое главное – спортсмены выступят «под нашим флагом». Интервью Виктора Лукашенко
26 февраля текущего года Виктор Лукашенко стал новым президентов НОК Беларуси. Но вскоре, 8 марта, стало известно, что МОК
Данный вопрос прокомментировал Виктор Лукашенко, сообщив, что выборы президента и руководства НОК состоялись согласно уставу и вся необходимая информация предоставлена в Международный олимпийский комитет.
«Мы не видим предпосылок пока для обострения этой ситуации, но если они будут, то, понятно, мы будем реагировать как любая уважающая себя страна», - заявил Лукашенко.
Отдельные пункты решения МОК он считает «сугубо политизированными», но рассчитывает, что ситуация разрешится. По словам Лукашенко, Международный комитет и белорусский «всегда очень близки» и было «очень много переговоров».
Говоря о белорусских спортсменах, Виктор Лукашенко отметил, что МОК «не пошел на обострение ситуации» и белорусы выступят на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
«Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично», - сказал Лукашенко.
Планируется, что делегация от Беларуси составит около 200 человек (спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники).
Напомним, после новости о непризнании МОК Виктора Лукашенко президентов НОК Белорусский комитет возмутился и
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным...
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