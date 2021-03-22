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Глава НОК Беларуси: нет предпосылок для обострения ситуации с МОК

22.03.2021 09:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК), а самое главное – спортсмены выступят «под нашим флагом». Интервью Виктора Лукашенко вышло в эфире телеканала «Беларусь 1».

26 февраля текущего года Виктор Лукашенко стал новым президентов НОК Беларуси. Но вскоре, 8 марта, стало известно, что МОК не призвал сына Александра Лукашенко новым президентом белорусского комитета. Также Международный комитет не признал Дмитрия Баскова членом исполкома. В результате МОК продлил санкции, принятые 7 декабря. В числе данных ограничений – приостановка некоторых финансовых выплат НОК Беларуси.

Данный вопрос прокомментировал Виктор Лукашенко, сообщив, что выборы президента и руководства НОК состоялись согласно уставу и вся необходимая информация предоставлена в Международный олимпийский комитет. 

«Мы не видим предпосылок пока для обострения этой ситуации, но если они будут, то, понятно, мы будем реагировать как любая уважающая себя страна», - заявил Лукашенко.

Отдельные пункты решения МОК он считает «сугубо политизированными», но рассчитывает, что ситуация разрешится. По словам Лукашенко, Международный комитет и белорусский «всегда очень близки» и было «очень много переговоров».

Говоря о белорусских спортсменах, Виктор Лукашенко отметил, что МОК «не пошел на обострение ситуации» и белорусы выступят на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично», - сказал Лукашенко.

Планируется, что делегация от Беларуси составит около 200 человек (спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники).

Напомним, после новости о непризнании МОК Виктора Лукашенко президентов НОК Белорусский комитет возмутился и опубликовал комментарий. Организация заявила, что данное решение - «сугубо политического характера», «абсолютно необоснованно» и нарушает принцип «спорта вне политики».

 
 
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным...
 
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