Глава НОК Беларуси: нет предпосылок для обострения ситуации с МОК

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК), а самое главное – спортсмены выступят «под нашим флагом». Интервью Виктора Лукашенко вышло в эфире телеканала «Беларусь 1».

26 февраля текущего года Виктор Лукашенко стал новым президентов НОК Беларуси. Но вскоре, 8 марта, стало известно, что МОК не призвал сына Александра Лукашенко новым президентом белорусского комитета. Также Международный комитет не признал Дмитрия Баскова членом исполкома. В результате МОК продлил санкции, принятые 7 декабря. В числе данных ограничений – приостановка некоторых финансовых выплат НОК Беларуси.

Данный вопрос прокомментировал Виктор Лукашенко, сообщив, что выборы президента и руководства НОК состоялись согласно уставу и вся необходимая информация предоставлена в Международный олимпийский комитет.

«Мы не видим предпосылок пока для обострения этой ситуации, но если они будут, то, понятно, мы будем реагировать как любая уважающая себя страна», - заявил Лукашенко.

Отдельные пункты решения МОК он считает «сугубо политизированными», но рассчитывает, что ситуация разрешится. По словам Лукашенко, Международный комитет и белорусский «всегда очень близки» и было «очень много переговоров».

Говоря о белорусских спортсменах, Виктор Лукашенко отметил, что МОК «не пошел на обострение ситуации» и белорусы выступят на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«Наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично», - сказал Лукашенко.

Планируется, что делегация от Беларуси составит около 200 человек (спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники).