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Сначала прохладно, а потом - тепло. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
22.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет прохладно и даже пойдет мокрый снег, а потом потеплеет. Правда, все время будет дождливо,
Сегодня, в понедельник, 22 марта, облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен мокрый снег. Днем — +3…5 °С.
Во вторник днем ожидается +2…4 °С. Пасмурно, мокрый снег, вечером небольшие заморозки до -2 °С.
В среду, 24 марта, переменная облачность, днем — дождь, утром и вечером — мокрый снег. Днем будет +5…7 °С.
В четверг ночью и утром — мокрый снег, днем и вечером — дожди. Днем прогнозируют +5…7 °С.
В пятницу, 26 марта, существенно потеплеет. Днем — +10…12 °С. Правда, все время будет идти дождь.
Хорошей недели, друзья!
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В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет прохладно и даже будет идти мокрый снег, а потом потеплеет. Правда, все время будет дождливо.
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