Сначала прохладно, а потом - тепло. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет прохладно и даже пойдет мокрый снег, а потом потеплеет. Правда, все время будет дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 22 марта, облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен мокрый снег. Днем — +3…5 °С.

Во вторник днем ожидается +2…4 °С. Пасмурно, мокрый снег, вечером небольшие заморозки до -2 °С.

В среду, 24 марта, переменная облачность, днем — дождь, утром и вечером — мокрый снег. Днем будет +5…7 °С.

В четверг ночью и утром — мокрый снег, днем и вечером — дожди. Днем прогнозируют +5…7 °С.

В пятницу, 26 марта, существенно потеплеет. Днем — +10…12 °С. Правда, все время будет идти дождь.

Хорошей недели, друзья!

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