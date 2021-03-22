Милиция проверяет сообщение о минировании столичного предприятия. Проводится эвакуация

Источник материала: Tut.by

В Минске милиция проверяет сообщение о минировании ОАО «Крион». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Иллюстративное фото. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6 утра на электронную почту предприятия.

— На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация, — сообщили в столичной милиции.

Ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.

ОАО «Крион» — специализированное предприятие по выпуску продуктов разделения воздуха: кислорода, азота, аргона как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также пищевых, поверочных и технических газовых смесей.