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Милиция проверяет сообщение о минировании столичного предприятия. Проводится эвакуация
22.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске милиция проверяет сообщение о минировании ОАО «Крион». Об этом
Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6 утра на электронную почту предприятия.
— На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация, — сообщили в столичной милиции.
Ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.
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Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6 утра на электронную почту предприятия.
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